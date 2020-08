Zeeba e Manu Gavassi lançam, entre espelhos, clipe “Eu Te Quero”

PUBLICIDADE

“Eu Te Quero”, composição dos dois com o produtor Gee Rocha (ex-NXZero) lançada há quase 3 meses, é cantada em inglês e português. A música alcançou o 1º lugar no iTunes no Brasil no dia da estreia.

As notícias boas não acabam por ai! Hoje, Zeeba e Manu Gavassi, pós sucesso do single e vídeo acústico de quarentena, lançam o clipe oficial de “Eu Te Quero” dirigido por Samuel Costa com direção de fotografia de Danilo Arenas.

“Esse clipe está incrível. A Manu sugeriu o diretor, Samuel, que foi fera nas imagens. O clipe está muito moderno, minimalista, estético e bonito”, comenta Zeeba.

A letra da música, gravada antes mesmo da artista entrar no programa BBB20, conta a história de um casal apaixonado que atingiu um grau de intimidade que ‘até o silêncio fica confortável’.

“Participar desse projeto foi muito especial pra mim, desde os momentos no estúdio, até a gravação do clipe. A equipe toda é muito a minha vibe, com pessoas criativas e pra frente. Foi tudo feito com muito carinho, de verdade!”, diz Manu.

“Quando o Zeeba me mandou as referências, começamos a criar dali alguma coisa. Tivemos a ideia de usar artisticamente os espelhos, uma forma de ter os dois personagens em um mesmo quadro e ainda respeitar o distanciamento social”, conta Samuel Costa sobre o processo de criação.

“A solução que demos para gravar juntos foi o uso de espelhos, nunca aparecemos juntos no mesmo espaço”, completa Manu.

Agora entre espelhos, Zeeba e Manu Gavassi voltam para contar uma história atual de amor em meio à pandemia. Distantes fisicamente, mas conectados pelo amor e intimidade.

