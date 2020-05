Zé Delivery, maior app de entrega de bebidas geladas do Brasil, chega em Brasília com frete grátis

PUBLICIDADE 

Sair de casa para comprar bebidas ou esperar a cerveja gelar não será mais um incômodo para o brasiliense. O Zé Delivery, maior app de entrega de bebidas do Brasil, acaba de chegar em Brasília, oferecendo um portfólio amplo que vai desde cerveja, água, sucos, destilados, petiscos, as famosas Skol Beats 150 bpm e GT, vinhos, até carvão e gelo.

“A chegada em Brasília marca um grande momento para a expansão acelerada do Zé pelo país. Estamos muito felizes em trazer o app que já é sucesso em outras regiões, reafirmando nosso compromisso de democratizar o serviço de delivery de bebidas geladas. Para isso, garantimos sempre entrega rápida, preço de supermercado ou até melhor e atendimento em 100% dos bairros da região, inclusive nos mais afastados, com o mesmo nível de qualidade”, acrescenta Claudio Azevêdo, Head de Marketing e Growth do Zé Delivery.

O app já está presente em outros Estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Ceará, Manaus, Goiás, Paraná e Pernambuco. Em Brasília, o serviço espera injetar cerca de R$ 30 milhões na economia da região nos próximos 12 meses, gerando também mais de 300 novos empregos. “O Zé Delivery trabalha com estabelecimentos de bairro. Gosto de dizer que é como se um vizinho atendesse o outro. Isso faz a gente movimentar a economia local, apoiando o pequeno empreendedor, o que é essencial, principalmente nos tempos atuais. São estes bares que ajudam nosso serviço a ser realmente democrático, dando acesso a todos para compra e venda, independentemente de onde morem”, analisa Azevêdo.

Sem taxa de entrega

Os brasilenses vão poder experimentar o serviço sem pagar taxa de entrega no início da atuação do aplicativo. O Zé Delivery funciona com acesso ao site e pode ser baixado na Apple Store e na Play Store. “Mesmo nas primeiras semanas de operação, o Zé Delivery já está sendo muito bem avaliado pelos consumidores em Brasília, mantendo nosso famoso padrão de qualidade de entrega rápida e bebidas realmente geladas! Esperamos que o consumidor aproveite esse recurso para dedicar seu tempo para fazer aquilo que realmente gosta, como ficar com a família ou assistir uma série. Ainda mais neste cenário que estamos vivendo hoje mundialmente, o ideal é ficar em casa, sempre que possível, para proteger nossa saúde e daqueles que amamos”, observa Azevêdo.

Precauções

Em um cenário de cautela e atenção por conta da crise do COVID-19 no mundo, a renda de pequenos comércios e pontos de distribuição tem sido afetada. Para ajudar a conter essas dificuldades, o Zé Delivery criou, no início da pandemia, o movimento Meu Bar Amigo, projeto que estimula a entrada de pequenos estabelecimentos que necessitem recuperar sua saúde financeira e manter empregos.

“Sabemos que o nível de digitalização dos serviços no Brasil ainda é muito baixo. Por isso, muitos bares ainda não têm acesso a plataformas de venda online e serviços de delivery. Nossa missão é democratizar o acesso de bebidas, garantindo um preço baixo e qualidade de serviço em 100% dos bairros das cidades que a gente atua. Por isso, seguimos fazendo uma grande força-tarefa para garantir a adesão do maior número de parceiros possível”, finaliza Azevêdo.

O app está disponível na Apple Store(iOS) e Play Store (Android), pelo link: https://go.onelink.me/m5XK/zdgoias ou pelo site ze.delivery