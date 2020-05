Xororó conta que live da dupla terá banda virtual e música inédita

PUBLICIDADE 

Não será a primeira live de Chitãozinho e Xororó nessa quarentena, mas o show desta sexta-feira, às 20h, deve ser especial por trazer novidades e inovação. A música Nosso Terceiro Cachorro será lançada na transmissão ao vivo no YouTube que contará com uma banda virtual junto com os cantores no palco

Cada um dos oito músicos, que normalmente acompanham os sertanejos em shows tradicionais, gravou sozinho sua parte em um estúdio com chromakey, assim o integrante do grupo poderá ser ‘levado’ para o cenário da apresentação. “Eu sou uma pessoa que não gosta da mesmice, que sempre está buscando algo novo. E está todo mundo fazendo [lives] com playback ou no máximo com quatro músicos. Está muito igual, então eu tive essa ideia”, disse Xororó em entrevista ao Estadão. O cantor também afirmou que a ida dos artistas para a gravação seguiu os protocolos de saúde para prevenir o novo coronavírus.

Até mesmo para quem tem a sabedoria conquistada com 50 anos de carreira, é difícil se deparar com uma pandemia. No entanto, foi mais natural para eles se adaptarem ao recente fenômeno das lives musicais que surgiu com o isolamento social. “A gente vem aprendendo e reaprendendo a como sobreviver da música com a tecnologia, com a globalização, com essas novidades. Mas ninguém estava preparado para um momento como esse. Agora é hora de tentar se reinventar mais um vez”, afirma o irmão de Chitãozinho

Aliás, Xororó acredita que foi com essa capacidade de se reformular que a dupla conseguiu levar o estilo de suas canções para as metrópoles no começo da trajetória profissional. “A música sertaneja era mal vista no mercado porque a qualidade dos shows e das gravações era muito limitada. Vimos nos anos 70 que a gente podia ampliar muito. Foi muito difícil romper essa barreira do preconceito, então tivemos que buscar uma nova sonoridade. E conseguimos, sempre fomos assim.”

Outra novidade do show virtual desta sexta: Xororó é um dos compositores da música inédita Nosso Terceiro Cachorro. Mas Hudson, que faz dupla com Edson, iniciou a composição da faixa e percebeu que o pai de Sandy e Júnior poderia se identificar com a história.

“Todo mundo conhece a minha maneira de viver, a seriedade que é a minha família. E eu me encantei com a ideia. Para estar no terceiro cachorro, tem que ter uma convivência de mais de 30 anos, por isso que eles pensaram em mim e parece que fui eu quem começou a escrever a letra e o arranjo já veio na minha cabeça”, relatou Xororó. O cantor também acredita que o momento atual é “ideal” para lançar a canção, porque as famílias estão muito unidas com a quarentena.

Apesar de toda essa conversa sobre renovação e novidades, os fãs dos hits clássicos – como Evidências, Fio de Cabelo, Moreninha Linda, Galopeira, 60 dias Apaixonado, Na Aba do Meu Chapéu, Alô e Festa de Interior – podem ficar tranquilos porque as faixas também serão executadas na live. “Isso é uma maneira de enxergar que o público tem um carinho e um respeito especial pela nossa história”, diz o cantor.

A transmissão ao vivo da dupla sertaneja segue a nova tradição de promover doações; desta vez as entidades beneficiadas serão Amigos do Bem, Hospital de Amor e Ahpas.

50 anos de carreira

A canção inédita Nosso Terceiro Cachorro que será apresentada na live desta noite faz parte de um EP chamado Tempo de Romance, que deve sair em breve. Os lançamentos já estavam sendo preparados desde o ano passado e integram as comemorações dos 50 anos de carreira da dupla Chitãozinho e Xororó.

Os planos para celebrar o marco na trajetória profissional dos músicos também tiveram que ser adaptados ao cenário imposto pela covid-19. Os artistas planejavam gravar um especial de TV em Nova York, em setembro, que depois se tornaria um DVD comemorativo. “Ficamos frustrados, não por atrapalhar o nosso projeto, mas com a situação do mundo inteiro. Vendo a tristeza das pessoas, as famílias perdendo entes queridos e nem tendo a chance de fazer uma cerimônia como se faz no mundo inteiro”, diz Xororó.

Pandemia

“Vamos pedindo doações para atender, principalmente, as primeiras necessidades das pessoas. O mais importante de fazer as lives é pode ajudar tanta gente”, ressalta Xororó que demonstra estar acompanhando de perto as notícias sobre a pandemia do novo coronavírus.

O cantor está especialmente preocupado com a situação no Brasil; para ele, o combate à doença é prejudicado por “divisões”. Entretanto, ele acredita que o clima, a extensão do território nacional e o trabalho do povo podem levar o País em uma situação melhor.”Se a gente prestar atenção em que a gente coloca lá no poder, para não trabalhar contra, não pensar apenas em si, mas no País como um todo, a gente tem condições sim de romper essa barreira que existe e virar um país de primeiro mundo”, diz Xororó.

O artista contou que é bastante religioso e tem o costume de rezar três vezes ao dia, e que atualmente tem incluído os médicos, enfermeiros, garis e caminhoneiros em suas orações.

