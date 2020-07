Wesley Safadão e Xand Avião preparam live no Beach Park: ‘Gás para 10 horas’

PUBLICIDADE

Uma live grandiosa sem hora para acabar. É isso que prometem para o próximo dia 11 de julho, às 20h, os cantores Wesley Safadão e Xand Avião.



Eles vão se reunir no Beach Park de Fortaleza (CE) para um evento especial que será exibido ao vivo pelo YouTube de ambos os artistas.



“Estou bem animado para essa live. Eu e Xand preparamos muita coisa legal para todo mundo. Não sei quanto tempo vamos cantar, mas tenho gás para 10 horas, fácil”, comenta Safadão.



O repertório será de músicas de ambos os artistas além de outros clássicos de todos os gêneros.

“Rapaz, eu estou mais que ansioso para este encontro por ter muito respeito pelo Wesley e por poder dividir este momento com público. O que vai rolar? Só coisa boa, energia positiva e música, porque é essa nossa paixão”, diz Xand.

O comediante Tirullipa vai ser o mestre de cerimônias da live. Ele já é conhecido por fazer piadas e dar um tom mais bem-humorado. Em uma das lives de Safadão, Tirullipa chegou a urinar no chão.

A live vai arrecadar alimentos e insumos para o próprio Beach Park que mantém um projeto social que ajuda as comunidades da região de Aquiraz onde milhares de famílias vivem do turismo.

