Warner Bros Pictures divulga vídeo de bastidores de Tenet, de Christopher Nolan

PUBLICIDADE

A Warner Bros. Pictures divulga um vídeo inédito com conteúdo especial dos bastidores de Tenet, próximo filme do aclamado diretor Christopher Nolan. Com depoimentos do elenco, da equipe técnica e de Nolan, o material revela um pouco mais da trama de ação do mundo da espionagem internacional protagonizada por John David Washington e Robert Pattinson.

Sobre o filme

John David Washington é o novo Protagonista no espetáculo de ação e ficção científica original de Christopher Nolan:

Tenet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Armado com apenas uma palavra – Tenet – e lutando pela sobrevivência de todo o mundo, o Protagonista viaja por um obscuro mundo de espionagem internacional em uma missão que se desdobra em algo além do tempo real.

Não é viagem no tempo. Inversão.

O elenco internacional de Tenet também inclui Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, com Michael Caine e Kenneth Branagh. Nolan escreveu e dirigiu o filme, utilizando uma mistura de IMAX® e 70mm para trazer a história para o cinema.

Tenet foi produzido por Emma Thomas e Nolan. Thomas Hayslip atuou como produtor executivo.

A equipe criativa de Nolan nos bastidores inclui o diretor de fotografia Hoyte van Hoytema, o designer de produção Nathan Crowley, a editora Jennifer Lame, o figurinista Jeffrey Kurland, o supervisor de efeitos visuais Andrew Jackson e o supervisor de efeitos especiais Scott Fisher. A trilha sonora é composta por Ludwig Göransson.

Tenet foi filmado em locações de sete países diferentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Warner Bros. Pictures apresenta, uma produção da Syncopy, um filme de Christopher Nolan, Tenet. A Warner Bros. Pictures distribui Tenet nos cinemas e IMAX de todo o mundo, com lançamento previsto para 24 de setembro no Brasil.







http://www.facebook.com/WarnerBrosPicturesBrasil

http://twitter.com/wbpictures_br

http://www.youtube.com/warnerbrospicturesbr

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

http://instagram.com/wbpictures_br