Vix Russel anuncia o lançamento do EP “BB”, gravado no Red Bull Station

Vix Russel lançará “BB” na próxima quarta-feira (22). A artista participou do Red Bull Breaktime Sessions, maior concurso de bandas universitárias do país, que contou com votação popular e a consagrou vencedora. Como prêmio, gravou o EP, com quatro faixas autorais, nos estúdios da Red Bull, em São Paulo. O trabalho estará disponível em todas as plataformas de streaming.

Faça o pre save de “BB”: https://backl.ink/142616029

O EP promete a versatilidade musical apresentada pela artista brasiliense em sua carreira: batidas e rimas próprias do Hip Hop, que carregam fortes influências rítmicas e vocais do gospel, R&B, pop e, sobretudo, de muita brasilidade. A produção musical é assinada por Jojo Baby, produtor/beatmaker da capital federal e parceiro artístico de Vix. “Os beats do Jojo tornaram tudo mais rico, porque ele também é muito versátil. Essa conexão foi muito importante para a composição no estúdio”, comenta a cantora.

Vix conquistou a vitória no Breaktime Sessions através de forte apoio da cena artística do DF, de seus fãs e conhecidos, contabilizando cerca de 5 mil votos. Por ser a única finalista negra do concurso, a compositora abordou a temática da negritude na obra: “Na hora de compor pensei que estes espaços, geralmente, não são ocupados por pessoas como eu, por isso resolvi escrever sobre o tema”.

O nome “BB” surgiu da ideia de dividir a obra em duas faces. As duas primeiras faixas, mais alegres e vibrantes, revelam o primeiro “B”, enquanto as outras duas, densas e sérias, completam o segundo “B”. Vix explica a escolha: “O EP apresenta músicas que fazem as pessoas se sentirem bem e felizes, mas também possui a profundidade que a temática pede, são os dois lados”. Todas as letras e melodias foram compostas e produzidas na semana de gravação, que ocorreu em novembro do ano passado.

Vix Russel

Nascida no interior de Goiás e criada em Brasília, a cantora e compositora, de 22 anos, iniciou seu processo musical na infância, mas só voltou a cantar no seu quinto semestre de graduação em Jornalismo, na Universidade de Brasília. Lançou, em janeiro de 2019, seu trabalho de estreia: o EP “Guias”, com seis faixas. A música “Preta” se destacou, alcançando mais de 50 mil visualizações no spotify. Vix Russel é artista da OBI, selo e produtora de cultura Hip Hop do DF.

Para seguir e ouvir

– Instagram: instagram.com/vixrussel/

– Twitter: twitter.com/vixrussel

– YouTube: www.youtube.com/channel/ UCfz1m_I2P9GWNG3X1B1_9TQ

– Spotify: spoti.fi/2ZvcZQl

– Deezer: www.deezer.com/br/artist/ 57957862

