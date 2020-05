Vitor Kley apresenta live com doações para Unicef

PUBLICIDADE 

Vitor Kley foi um dos primeiros artistas a apresentar uma live improvisada na janela da casa de seus pais, em Camboriú, no final do mês de março, transmitida pelo seu Instagram. Agora, o cantor se prepara para uma nova apresentação, também de casa, em benefício ao Unicef.

O show ao vivo será dia 10 de maio , domingo, a partir das 16h, e será transmitido pelo canal do Youtube do Midas Music: https://www.youtube.com/ midasmusic.

“Eu estou muito feliz em fazer uma live em benefício do Unicef, amei a causa deles em prol das crianças das periferias, que às vezes estão sem a higiene básica, sem poder entender e se aprofundar sobre tudo o que vem acontecendo”, conta Vitor. “O meu som é para as crianças, então a união foi perfeita”, completa.

Como a live será no dia das mães, Vitor teve a ideia de criar uma ação e se conectar ainda mais com seu público. Todo mundo que postar foto com as mães e marcar a #liveVitorKley pode aparecer na live durante as músicas. “É maravilhoso poder fazer um som no dia das mães e passar essa energia boa para todas as famílias”.

A apresentação seguirá todas as recomendações de segurança, com Vitor Kley cantando e tocando violão, ao lado do seu tecladista. O repertório seguirá as músicas que Vitor costuma cantar em seu show, como “O Sol”, “Farol”, “Morena”, entre outras, além da recém-lançada “O Amor é o Segredo”, que fará parte do novo álbum. “A live é feita para ajudar as pessoas, em primeiro lugar. Quero doar toda a minha energia para quem está precisando e tenho certeza que será muito incrível”, finaliza o cantor.

