Vitão se hospeda na casa de Luísa Sonza e fãs sugerem romance

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Os fãs dos cantores Luísa Sonza, 21, e Vitão, 21, estão duvidando se a relação dos dois é apenas de amizade. Isso porque o cantor paulista está hospedado na nova mansão de Sonza, localizada em Alphaville, em São Paulo.

Na última sexta-feira (6), o colunista Leo Dias do Metrópole compartilhou uma fotos dos dois em clima de intimidade na casa da cantora. Em resposta a coluna, Sonza disse que eles são apenas “bons amigos” e que estão juntos para realizar um novo projeto que será lançado em breve.

Apesar da declaração, muitos internautas acreditam que está rolando um clima de romance entre os dois. Na madrugada desta quarta (10), ambos compartilharam nos Stories do Instagram imagens da mesma refeição, uma pizza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale lembrar que Sonza e Vitão protagonizam um videoclipe de romance na música “Bomba Relógio”, lançada pela cantora ano passado. A faixa faz parte do seu primeiro álbum de estúdio “Pandora”, que ainda conta com a participação de Pabllo Vittar e Gaab.

Luísa Sonza e Whindersson Nunes anunciaram a separação em abril deste ano. Desde então, a cantora teria deixado a casa dos dois, em São Paulo, e passado um tempo com os pais, no Rio Grande do Sul. Agora, no entanto, ela possuí sua própria residência.

A cantora de “Braba” compartilhou a novidade em sua rede social nesta semana e recebeu o comentário do ex-companheiro. O humorista brincou chamando-a de “boss” (chefe), ao que ela respondeu um “te amo”.

O casal que estava casado há dois anos, compartilharam o mesmo texto nas redes sociais dizendo que “o relacionamento” não terminou, porque jamais vai acabar “o amor, carinho e respeito um pelo outro”. Sonza, no entanto, acabou recebendo ataques pelo término na web.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Já me revoltei, me culpei, sofri, senti ódio, me perdi de mim mesma um milhão de vezes, até que tive que entender que nada disso é sobre mim, é sobre quem fala. A boca fala do que o coração é cheio. Eu já me curei disso, desse peso que colocaram em mim”, afirmou em um texto de desabafo que ela postou nas redes sociais.

Em sua primeira live feita em seu canal no YouTube no dia 8 de maio, Luisa Sonza se emocionou em alguns momentos e logo no início da apresentação online, ela não conseguiu terminar de cantar a música “Olhos Castanhos”, feita para seu ex-marido.

As informações são da FolhaPress