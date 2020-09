Vitão entra na ‘Dança dos famosos’ no lugar de Henri Castelli, que deixou o quadro por causa de uma lesão

PUBLICIDADE

Henri Castelli já tem um substituto na “Dança dos famosos”. Vitão vai entrar no lugar do ator, que por recomendação médica não poderá mais participar da competição no palco do “Domingão do Faustão” — Henri ainda se recupera de uma cirurgia no tornozelo. O nome do namorado de Luísa Sonza já era cotado desde o início da escalação do elenco para o quadro.

Vitão vai poder pegar dicas com a namorada, já que Sonza participou da “Dança dos famosos” no ano passado. O cantor de 21 anos, aliás, não tem saído dos noticiários desde que ele e a ex de Whindersson Nunes assumiram publicamente o namoro, depois de meses de especulações e suspense.