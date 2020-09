Vitão confirma nova data e se apresenta em Brasília dia 19 de setembro

PUBLICIDADE

O Festival Drive-in, localizado no estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília, encerrou suas atividades nesta terça-feira, dia 02 de setembro. O evento faria o seu encerramento com um show do cantor Vitão no domingo, dia 30 de agosto, mas que foi adiado por conta de um problema de saúde do cantor.

Agora a organização do festival acaba de confirmar a nova data: dia 19 de setembro, sábado, às 21h30, no mesmo local e com o mesmo formato, drive-in. Vitão apresenta sua “Tour Ouro” com hits como “Café”; “Flores” e “Embrasa”.

Os ingressos estão à venda no aplicativo Sympla ou no site www.sympla.com.br. Aqueles que já possuem ingresso, podem mantê-lo para a entrada do show.

Vitão – Tour Ouro

Sábado, 19 de setembro, 21h30

Festival Drive-in – Aeroporto Internacional de Brasília