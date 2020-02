Viradouro é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro

PUBLICIDADE 

A escola Unidos da Viradouro, que fez desfile exaltando mulheres negras de Salvador, se consagrou a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro de 2020.

No enredo, “Viradouro de alma lavada”, falou sobre Ganhadeiras de Itapuã, a quinta geração das lavadoras de roupa na Lagoa de Abaeté, grupo musical que surgiu dos cantos, danças e crenças das lavadeiras do litoral da Bahia.

O Carnaval do Rio de Janeiro deste ano contou uma alteração no julgamento das notas. Ao todo, cinco jurados em cada um dos 10 quesitos avaliavam as escolas, mas a melhor e pior nota de cada agremiação era descartada, servindo apenas como critério de desempate caso necessário.

Completam o desfiles da campeãs, que será realizado no próximo sábado (29), as seguintes escolas: Grande Rio (2º), Beija-Flor (3º), Salgueiro (4º), Mocidade (5º) e Mangueira (6º). Já a Estácio e a União da Ilha foram rebaixadas para o Grupo de Acesso.

Expectativa era de disputa acirrada

Portela, Viradouro, Unidos da Tijuca, Vila Isabel e Salgueiro foram algumas das escolas que mais empolgaram o Sambódromo no desfile deste ano. A Portela desfilou quando já amanhecia, mas empolgou o público que ainda lotava as arquibancadas. À luz dos primeiros raios do sol, as cores das fantasias e os efeitos que os carros espelhados se destacaram, assim como as belas baianas de azul. A escola contou como era o Rio de Janeiro antes da chegada dos descobridores portugueses e fez crítica à destruição da natureza,

Apesar de chamar atenção por suas críticas sociais, a Mangueira fez uma apresentação morna e não empolgou a plateia como acontece tradicionalmente. Tanto o público como os integrantes da escola tiveram dificuldade de cantar o samba-enredo “A verdade vos fará livre”, que trouxe Jesus de várias formas em carros alegóricos impressionantes. A Mangueira teve também a má sorte de desfilar logo após a Viradouro, cujo samba tinha levantado o público na arquibancada.

Com informações do Estadão Conteúdo