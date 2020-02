Vídeo: Jojo Toddynho faz malabarismo com os seios

PUBLICIDADE 

A cantora Jojo Toddynho cumpriu a promessa e, durante o desfile da Beija-Flor na Marquês de Sapucaí, levou uma personagem de Chica da Silva bem à vontade para a avenida.

Sem nada cobrindo a parte de cima, Jojo sambou e fez malabarismo com os seios, movimentando-os sem usar as mãos, na noite de segunda-feira (24), a segunda de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

Veja o vídeo: