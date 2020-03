Victor Hugo é o sétimo eliminado do BBB20

PUBLICIDADE 

O psicólogo saiu da casa nesta terça-feira (10), com 85,22% dos votos. Disputando o paredão com Manu e Babu, Victor teve forte índice de rejeição e linchamento. Nos últimos dias, o brother havia tido discussões com a cantora e com Gizelly.

Os internautas estão pedindo para que Victor não seja atacado por sair com alta rejeição. “Vamos ter empatia porque o jogo acabou para ele”, “brincadeiras a parte, espero que ele não sofra um hate desnecessário após o jogo”, escreveram alguns dos defensores do ex brother.

Em contrapartida, a internet se emocionou com a comemoração de Babu por ter se livrado do seu terceiro paredão. O ator só teve 4,6% dos votos e chorou muito ao lado de seu amigo Prior. “Obrigada Brasil, a luta continua viu?”, o brother disse que o próximo passo é ganhar a prova do líder nessa semana.

Manu disse que está se sentido aliviada por ter tido tempo de pedir desculpas ao Victor pela discussão que tiveram nos últimos dias. A sister, que teve 10,18% dos votos, também se emocionou bastante com a permanência na casa.