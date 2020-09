“Viciada” é o novo lançamento do projeto “O Brega Funk Vai Dominar o Mundo”

PUBLICIDADE

Dois talentos natos de Recife se unem e dão o tom a mais uma música do projeto “O Brega Funk Vai Dominar o Mundo”, uma parceria das gravadoras Sony Music e Gufo Records. WR No Beat leva toda sua expertise em produção, timbres, harmonia e arranjos para a música “Viciada”, canção feita em parceria com o cantor e compositor Lipe Play.

Confira: https://smb.lnk.to/Viciada

Com uma letra que tem a cara dos amantes do funk, a música se destaca também pela batida inconfundível. O clipe, gravado com uma equipe de dançarinos de peso, formou uma composição perfeita com o local de gravação: um galpão localizado na periferia.

Sétima música do projeto “O Brega Funk Vai Dominar o Mundo”, o clipe de “Viciada” será divulgado nesta sexta. A iniciativa do projeto é reunir artistas diversos, que têm como base de estilo musical o Brega Funk. Nesta primeira fase, “O Brega Funk Vai Dominar o Mundo” está abraçando os artistas de Pernambuco/Recife, mas posteriormente o projeto se estenderá para outras praças do país, tornando-se itinerante por todo o Brasil. Vale lembrar que WR coleciona artista de renome em sua lista de projetos e músicas já produzidas, a exemplo de Léo Santana, Roginho, Sheldon, Loma e As Gêmeas, Mano Walter, Luamarte, Shevcrhenko e Elloco, Deb Lima, Troinha, Japão, Danilo Bolado, Elvis, Lipe Lucena, entre outros.