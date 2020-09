Versalle lança EP Acústico completo

PUBLICIDADE

O inverno está terminando, mas antes de dar espaço à primavera, estação mais florida do ano, ele trouxe mais uma grande novidade para os fãs da banda Versalle. O grupo, um dos principais expoentes da nova geração do rock nacional, lança nesta sexta-feira (18) em todos os apps de música e no Youtube, o single e clipe da faixa “Já Estou Bem Melhor”, terceiro e último lançamento do EP acústico “Sessão de Inverno”, produzido para homenagear a estação.

Com influências de nomes como Capital Inicial, Charlie Brown Jr, Nirvana e Pearl Jam, e inspirados pelos acústicos noventistas da MTV, que inspiraram gerações, “Já Estou Bem Melhor” é a primeira canção composta pela banda em 2009 que ganhou uma roupagem especial e finaliza todo o conceito do projeto. “A faixa finaliza todo o conceito do projeto e integra o EP de forma simbólica por se tratar da primeira música composta pela banda lá no ano de 2009. Ela sobre o fim de um relacionamento e a vontade de seguir em frente, além da referência de dizer da volta do personagem “quando o inverno chegar” fazendo uma conexão ao título do EP”, conta Criston Lucas, vocalista.

Produzido por Paulo Casca, baixista da banda, “Sessão de inverno”, o EP acústico da Versalle conta com três faixas em um formato acústico e minimalista: As inéditas “Só” e “Milhas Além”, além da releitura de “Já Estou Bem Melhor”.

Seguindo a promessa de fazer do ano de 2020 um dos mais ativos de sua história, o trio conta que as novidades para este ano ainda não acabaram! Após lançarem as inéditas Só, que faz parte da programação da Rádio 89FM, Escape, Teu Sol e o Mar, que também recebeu um remix especial com o DJ. Boss In Drama, que já gravou com nomes como Johnny Hooker e Karol Conká, a banda anunciou a chegada de mais um single no final do ano e já adiantou uma novidade importante para 2021. “Estamos com tantas, mas tantas novidades, que já tem coisas prontinhas para o ano que vem. Mas para finalizar esse ano com chave de ouro, lançaremos um single de final do ano e ano que vem devemos ter álbum novo”, conta Lucas.

Vencedores do prêmio Pop Mais 2019 na categoria ‘Melhor grupo/duo’, indicados ao Grammy Latino na categoria melhor álbum de rock com “Distante em algum lugar” e Finalistas do programa Superstar, a Versalle é um dos maiores nomes do indie pop nacional.

Com mais 2.2 milhões visualizações no Youtube e mais de 6 milhões de streamings nos apps de música, o trio já subiu em palcos de grandes festivais como o Lollapalooza e dividiu a noite com grandes nomes da música mundial como Alabama Shakes, Florence + The Machine, Noel Gallagher, Twenty One Pilots. Sua última turnê “Distante em Algum Lugar”, passou por 10 Estados, mais de 20 cidades e levou mais de 60 mil pessoas aos shows.

A Versalle é formada por Criston Lucas (voz e guitarra), Igor Jordir (bateria) e Paulo Casca (baixo).