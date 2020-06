Versalle anuncia EP acústico e novo single

PUBLICIDADE

O inverno chegou e com ele duas novidades bem especiais para os fãs da banda Versalle. A banda, que é uma das principais apostas do pop rock brasileiro, acaba de anunciar a chegada do “Sessão de Inverno”, trabalho acústico que homenageia a estação, além do lançamento do clipe e single “Só”, nesta sexta-feira (26), em todos os apps de música e no Youtube.

Com influências de pop/folk rock dos anos 90 como: Legião Urbana, Alanis Morissete e Cold Play, “Só”, single de estreia do novo trabalho, traz uma reflexão existencial em sua letra, além de conversar diretamente com a situação em que o mundo vive. “A música traz uma gama vasta de sentimentos, uma reflexão existencial em sua letra atrelada a detalhes imagéticos que a tornam bem especial. Sua melodia descontraída faz um ótimo contraponto a tudo isso. Além disso, o single conversa diretamente com o momento em que vivemos. Uma reflexão que demonstra um sentimento meio que universal do existencialismo”, conta Lucas Criston, vocalista.

Produzido por Paulo Caska, baixista da Versalle, “Sessão de inverno” contará com três faixas em formato acústico: “Só”, composta por Alex Caldas, amigo de Porto Velho (RO), cidade natal do trio, a inédita “Milhas Além” e uma releitura de “Já Estou Bem Melhor“, canção do primeiro ep homônimo. O novo trabalho será lançado mensalmente até o fechamento da estação. “O EP traz em versões acústicas, formato nunca trabalhado pela banda, músicas interligadas num contexto e conceito bem atual. É existencial, saudosista, melancólico e reflexivo, a cara do inverno. Estamos muito felizes em lançar nosso primeiro projeto acústico“, conta Caska.

Feito em animação e dirigido por Alex Antunes, o clipe conta uma história de amor, divididas em três partes, uma animação para cada single do EP, e foi uma das saídas achadas pela banda para lançar um conteúdo que impressionasse e fosse viável em produzir, diante dos problemas causados pelo COVID-19. “Sempre foi uma vontade da banda trabalhar com animação e veio a calhar, principalmente no momento, onde estamos impossibilitados de gravar um projeto atuando presencialmente. Unimos o útil ao agradável. Os singles subsequentes também virão com animações, elas irão funcionar como episódios dessa história em questão”, conta Igor Jordir, baterista.

Vencedores do prêmio Pop Mais 2019 na categoria ‘Melhor grupo/duo’, indicados ao Grammy Latino na categoria melhor álbum de rock com “Distante em algum lugar” e Finalistas do programa Superstar, a Versalle é um dos maiores nomes do indie pop nacional.

Com mais 2 milhões visualizações no Youtube e mais de 5 milhões de streamings nos apps de música, o trio já subiu em palcos de grandes festivais como o Lollapalooza e dividiu a noite com grandes nomes da música mundial como Alabama Shakes, Florence + The Machine, Noel Gallagher, Twenty One Pilots. Sua última turnê “Distante em Algum Lugar”, já passou por 10 Estados, mais de 20 cidades e levou mais de 60 mil pessoas aos shows. Os finalistas do programa Superstar da rede Globo estão nas principais playlists de Rock do Spotify: Pátria Rock, Indie Brasil e Rock Leve.

A Versalle é formada por Criston Lucas (voz e guitarra), Igor Jordir (bateria) e Paulo Casca (baixo).