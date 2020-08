Vem ai o Festival de inverno da Dellarte Online

PUBLICIDADE

Os já tradicionais Festivais de Inverno de Petrópolis e Friburgo, produzidos pela Dellarte, apresentarão sua edição Online e encaram os tempos de inquietude com uma imersão de cinco dias repletos de música, dança e conversas de alta qualidade. De 5 a 9 de agosto (de quarta a domingo), performances inspiradoras serão conectadas para um aconchegante inverno multiplataforma.

O festival se divide em faixas específicas, numa programação com mais de 80 atrações e onze horas diárias, que começa às 10h e termina às 23h, com shows, concertos, balés, oficinas e entrevistas.

O evento online é patrocinado pela Enel Distribuição Rio e Lei Estadual de Incentivo à Cultura – Secretaria de Cultura e Economia Criativa – Governo do Estado Rio de Janeiro, com Apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Petrópolis e Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, produção Dellarte e realização da Stretto Eventos.

A programação será ancorada pelo compositor Tim Rescala e a violinista Priscila Rato direto do estúdio no Rio, convocando as apresentações (pré-gravadas, para garantir a qualidade do som) e interações (ao vivo) de grandes artistas, num desfile de obras que vão da Renascença ao jazz e à MPB, além de incríveis espetáculos de dança.

Todos os dias começam com uma Ação Educativa, das 10h às 12h. A faixa Meu Primeiro Festival Online tem tradução em libras e apresenta contadores de histórias, oficinas musicais e artísticas, teatro circense e shows, direcionadas para as crianças e garotada, comandadas por Marcelo Caldi, Kiko Menezes, Juliana Maria Costa, Bruno Descaves, os grupos Farra de Brinquedo e Céu na Terra e outros.

Depois vem a faixa dos tradicionais Concertos ao Meio-Dia, uma programação de música clássica que privilegia, por uma hora, jovens artistas nacionais, como Felipe Naim, Aleyson Scopel & Gabriela Queiroz, Ligia Moreno, Patrick Rodrigues, Duo Vivace, entre outros, executando obras de gênios como Rachmaninov, Schubert, Beethoven e Henrique Oswald.

Em seguida, entre 13h e 15h, artistas de Petrópolis e Nova Friburgo mostram na faixa Da Serra a riqueza musical da Serra Fluminense, com apresentações de nomes locais que merecem atenção especial, como Sanny Oliver, Gabriel Silva, Breno Morais, Mayara Ferreira, Talita Crau, Pedro Friedrich e Manu Cordeiro entre outros, trazendo gêneros como samba, chorinho, jazz, rock e mpb folk.

Outro destaque à tarde, de quarta a sexta, a faixa Diálogos Musicais, um Conteúdo Didático com workshops com a Orquestra Sinfônica Brasileira e conversas sobre o futuro da arte, com gente como André Mehmari, Claudio Dauelsberg e Cristian Budu, entre outros.

A partir das 15h, começa a faixa Dellarte Internacional. Um mix de conjuntos musicais e espetáculos de dança que promete deixar o inverno bem agitado, com performances selecionadas de gente como os violinistas Ara Malikian e Rebekka Hartmann, o compositor e pianista Riopy, as cordas dos italianos Interpreti Veneziani, o ecletismo alemão da Kölner Akademie e muitos outros. Entre um e outro, conversas pilotadas por Tim e Priscila.

Na dança, a mesma faixa internacional terá o balé clássico do Malandain Ballet Biarritz, que relê “A Bela e a Fera”, passando pela chinesa Xi’An Acrobatic Troupe, o flamenco da Fundação Antonio Gades e da Cia María Pagés (incluindo uma entrevista de Maria Pagés conduzida pelo cônsul da Espanha no Rio, Sr Luis Prados) e a adaptação de “Irmãos Karamázov” da moderna e inovadora Companhia Eifman, da Rússia.

Às 18h, começa a faixa Concertos à Luz de Velas, uma ponte entre a música clássica mundial e a tradição brasileira. Artistas de renome internacional, como os pianistas Cristian Budu, Sérgio Monteiro e Sylvia Thereza, os Duo Halasz e Ceccato-Bechemin, a família Cristina Braga, Ricardo e Antonia Medeiros e grupos de câmara como o Trio Aquarius, a faixa terá diálogos musicais de Paganini até Claudio Santoro, passando por Villa-Lobos, Sibelius, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Brahms, Mendelssohn, sem esquecer, claro, de Beethoven, de quem se comemoram 250 anos. Haverá ainda a inovadora montagem da pequena ópera “Festim em Tempos de Peste”, de César Cui, dirigida por André Heller-Lopes e Ira Levin.

Às 20h, a faixa Brasil Brasileiro traz a Música Popular Brasileira da melhor categoria. Ela será pilotada por Luís Filipe de Lima, que conversa com gente do quilate de João Bosco, Luana Carvalho, Joyce, Áurea Martins e Zé Renato, entre outros.

Encerrando cada maratona, a faixa Jazz All Nights traz às 22h os sons e improvisos que vão do encontro inédito de André Mehmari com a Roberta Sá à cantora francesa Camille Bertault, passando por craques do fusão dos ritmos, como Mestrinho, Pianorquestra, Pedro Martins, Pipoquinha e outros.

“É uma alegria poder realizar este Festival de Inverno Online mesmo num ano de tantas incertezas. Trata-se do maior festival no seu gênero. Serão mais de cinquenta horas de programação, com cerca de 80 artistas e conjuntos gerando uma oferta variadíssima de conteúdos artísticos nacionais e internacionais, todos com a chancela de qualidade da DellArte”, atesta Steffen Dauelsberg, CEO da empresa.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel tem um forte compromisso socioambiental, que tem como objetivo a criação sustentável de valor a longo prazo. Por isso, investe em ações voltadas à economia circular, combinando o aprimoramento da cadeia produtiva, e a criação de novas oportunidades de negócio e de valor compartilhado.

Em todos os estados onde a empresa atua com distribuição de energia foram firmadas parcerias com grupos produtivos que utilizam como insumo materiais que saem da operação da companhia, como uniformes, fios, cabos, partes de madeira dos postes, entre outros. Após serem transformados em novos produtos como bolsas, acessórios e até peças de design residencial, os materiais são vendidos por esses grupos, gerando trabalho e renda.

A Enel está comprometida com a transição energética e a economia circular, com uma meta de longo prazo de descarbonizar completamente a sua operação até 2050.

FAIXA MEU PRIMEIRO FESTIVAL – 10h

05/08 – Historietas Encantadas, Rodrigo Santana, Céu na Terra

06/08 – Juliana Fecher, Deivid Preceito, Bruno Descaves

07/08 – Rane Bessa, Claudio Paolino, Marcelo Caldi

08/08 – Flavia Justen, Kiko Menezes, Teatro Circense Andanças, O Menino Balão

09/08 – Raízes Históricas, Trupeniquin, Farra de Brinquedos

FAIXA CONCERTOS AO MEIO-DIA – 12h

05/08 – Patrick Rodrigues, Felipe Naim

06/08 – Octeto de cordas do Festival de Música de Barra Mansa, Patricia Glatz (piano) com OSBM (regência Daniel Guedes)

07/08 – Ligia Moreno, João Elias e Duo Vivace

08/08 – BlimBlemBlom

09/08 – Aleyson Scopel e Gabriela Queiroz

WEBINARIOS DIALOGOS MUSICAIS – 15h

05/08 – Webinar – Posicionamento do músico no meio digital: marketing digital, redes sociais e distribuição / Participantes: Jacques Figueras (O Assunto é Produção), Marina Mattoso (Jangada) e Maurício Bussab (Tratore)

06/08 – Videos Educacionais (OSB) “bate-papo introdutório sobre instrumentos de orquestra: violino, trompa, fagote, contrabaixo e trombone”

07/08 – Piano sem Fronteiras: André Mehmari, Claudio Dauelsberg, Cristian Budu e Sergio Monteiro

DELLARTE INTERNACIONAL – 15h

05/08 – Antonio Gades, OSB, Ara Malikian e Rebekka Hartmann

06/08 – Cia Kafig, Kolner Akademie

07/08 – Malandain Ballet Biarritz, Ara Malikian, Riopy

08/08 – Maria Mages, American Pianists Association e OSB

09/08 – Xi’ an Acrobatic Troupe, Homecoing after the war, Tha Joy of Torch Festival com Wang Yin, Zhejiang Chinese Orchestra, Russian String Orchestra, Boris Eifman Ballet, Interpreti Veneziani

FAIXA DA SERRA – 15h

05/08 – Mano a Mano, Pedro Friedrich, Duo Tocata

06/08 – saudade, Tatila Krau, Tom de Amô

07/08 – Sanny Oliver, Manu Cordeiro, Mônica Campos

08/08 – Gabriel Silva, Helo!, Breno Morais

09/08 – Mayara Ferreira, André Amon, Duo João e Maria

FAIXA CONCERTOS A LUZ DE VELAS – 18h

05/08 – Marco Aurelio Lischt, participação Carolina Faria / Sergio Monteiro

06/08 – Duo Iara, Sylvia Thereza e Judith Ermert, Trio Aquarius

07/08 – Duo Halasz, Katia Balloussier e José Hue, Duo Ceccato e Bechemin

08/08 – Cristian Budu e ópera Festim em Tempos de Peste – Cesar Cui

09/08 – Cristina Braga e Ricardo Medeiros, Geisa Felipe e Luis Leite, Daniel Guedes e Cristiano Vogas

FAIXA BRASIL BRASILEIRO – 20h

05/08 – Ana Costa e João Bosco

06/08 – Edu Krieger e Roberta Sá

07/08 – Luana Carvalho e Zé Renato

08/08 – João Cavalcanti e Aurea Martins

09/08 – Pedro Miranda e Joyce Moreno

FAIXA JAZZ ALL NIGHTS – 22h

05/08 – PianOrquestra e Mestrinho

06/08 – Andre Mehmari

07/08 – Camille Bertault e Claudio Dauelsberg

08/08 – Pipoquinha e Pedro Martins

09/08 – Taryn Szpilman e Marcelo Martins

FESTIVAL DE INVERNO ONLINE – Dellarte Soluções Culturais

Petrópolis e Nova Friburgo – edição 2020

De 5 a 9 de agosto

Endereço: dellarte.com.br/festival

Grátis

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES

#FestivalDeInvernoOnline

#EnelCompartilhaCultura

@dellartesoluções