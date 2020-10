Vem aí novidades Universal Music. Confira!

PUBLICIDADE

Se você gosta de música, não pode deixar de ver o que vem por aí nos próximos dias. Então se liga no que os queridinhos do mundo da música internacional estão preparando!

No dia 21 de outubro, blackbear apresenta um show virtual diretamente do saguão do Hotel Hollywood Roosevelt (EUA). Saiba mais em: https://www.momenthouse.com/ blackbear.

E na sexta-feira (23), tem muita novidade, uma dela é a estrela latina Karol G lançando a inédita “Bichota”. Assista ao trailer:

Major lazer disponibiliza o tão aguardado álbum “Music Is The Weapon” e é apresentada a versão de “Justice (Get Up, Stand Up)”, de Nakkia Gold e Bob Marley and The Wailers.

Ainda na sexta, Melody Gardot apresenta seu álbum “Sunset in The Blue”, em colaboração com o astro Sting.

Lançamento também do novo EP da cantora Bea Miller , ouça “elated!”.

Nesta sexta, conheça o cantor e compositor canadense Verzache, que lança sua nova canção, “Messed Up”.

“Neighborhood” é a nova música de Miles Wesley que chega às plataformas digitais.

A banda britânica JLS conta com a colaboração de Chantel Jeffries no lançamento de “Follow Me”, disponível no dia 23.

“Your Love (9PM)” é a nova faixa colaborativa Topic x A7S x ATB, disponível nesta sexta.

Ouça “Lonely Ones”, a nova música da cantora norueguesa LOVA, que é apresentada no dia 23.

“Running Back To You” é a nova faixa colaborativa de Martin Jensen x Alle Farben x Nico Santos, disponível no próximo dia 23

Gary Barlow conta com a colaboração dos astros Michael Bublé e Sebastián Yatra no lançamento do clipe de “Elita”.

A versão física do álbum “Smile”, de Katy Perry, chega às principais lojas do país.

O artista canadense Johnny Orlando lança o EP “It’s never Really Over” em todas as plataformas digitais.

Picard Brothers assina a versão remix de “Watch Your Step”, nova faixa do Disclosure.