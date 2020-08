Vanessa da Mata homenageia Clara Nunes em live com renda destinada à equipe

PUBLICIDADE

No próximo sábado, 15 de agosto, Vanessa da Mata realiza mais uma live em seu YouTube. A partir das 20h, o público poderá conferir uma programação especial com a participação do multi-instrumentista Eduardo Stephan, músico que acompanhou a cantora na última apresentação online. Com músicas em homenagem a Clara Nunes, que completaria 78 anos na última quarta-feira (12), o repertório ainda terá canções do disco Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina, os grandes sucessos da carreira e muita moda de viola.

“Sempre tive uma admiração imensa por Clara Nunes e sua eclética potência de cantar vários gêneros, se aprofundar nas religiões de matriz Africana e as músicas de letras imperdíveis com arranjos certos, que ela escolhia com inteligência deferência com a velha guarda da portela. Clara Francisca Gonçalves Pinheiro fez dezenas de pessoas, de diferentes religiões, amar o tambor, as lendas africanas cantadas por ela e rezarem por ela nos seus finais 21 dias em coma. Ela é claridade!”, conta Vanessa.

Aberta ao público, a transmissão vai disponibilizar a compra de ingressos solidários virtuais nos valores de R$15, R$30 ou R$50 através do site ou aplicativo Sympla. A renda da venda desses ingressos será 100% destinada à equipe de músicos, técnicos e produtores da cantora, que estão impossibilitados de trabalhar por conta da pandemia.

Live Solidária com Vanessa da Mata

Data: 15 de agosto de 2020 (Sábado)

Horário: 20h

Transmissão: YouTube

Link Sympla: https://bileto.sympla.com.br/ event/66118

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE