Vanessa da Mata fará transmissão ao vivo em prol do projeto Favela Solidária

A cantora Vanessa da Mata realizará neste sábado, dia 25 de abril, a partir das 18h, sua primeira live no YouTube. Além de entreter musicalmente o público, a transmissão tem como objetivo arrecadar doações para o Favela Solidária, projeto coordenado pelo produtor cultural Key Tetra.

O Favela Solidária desenvolve o trabalho de doação de cestas básicas, material de limpeza e higiene pessoal para os moradores das favelas do Cantagalo (Ipanema) e Recanto Família (Humaitá), ambas no Rio de Janeiro.

Além das cestas básicas, o projeto elabora ações de desinfecção de comunidade, auxílio ao pessoal do grupo de risco e servindo também refeições para diversos moradores de rua.

Para conferir a página do projeto, acesse: www.facebook.com/ favelasolidaria

Live Solidária com Vanessa da Mata

Data: 25/04 (Sábado)

Horário: 18h

Canal: www.youtube.com/vanessadamata

A live para o Favela Solidária será a primeira com objetivo de arrecadar doações, mas não a única. Em breve a cantora fará uma segunda e, dessa vez, uma entidade da capital paulista será escolhida. No Instagram, Vanessa também tem entrado ao vivo com frequência para cantar com seus “passarinhos”, jeito carinhoso como costuma chamar os fãs. Confira abaixo a programação completa:

Instagram:

– 25/04 SAB – Live Solidária com Vanessa da Mata – Favela Solidária

– 28/04 TER – Nova Brasil FM recebe Vanessa da Mata

– 29/04 QUA – Vanessa da Mata cantando com os passarinhos e Só

– 02/05 SAB – Vanessa da Mata cantando com os passarinhos e Só