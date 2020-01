Vai ter carnaval na Esplanada!

PUBLICIDADE 

Em coletiva de imprensa na manhã de ontem, o Secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Bartolomeu Rodrigues, comentou sobre os principais pontos carnavalescos que ocuparão a cidade este ano. A maior novidade divulgada pelo Governo do Distrito Federal é a criação de um grande palco montado na Esplanada dos Ministérios — com direito a camarotes e arquibancadas — onde acontecerão shows de artistas nacionais e locais: Gloria Groove e Preta Gil são alguns dos nomes confirmados.

O foco principal do GDF é organizar eventos no Plano Piloto — região administrativa em que a população mais pula carnaval, de acordo com dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), referentes às festividades de 2019. Além da Esplanada, o governo divulgou outros “polos carnavalescos”: o Setor Comercial Sul, a Praça dos Prazeres (201 Norte) e o gramado da Funarte. Todos os eventos serão gratuitos.

Segundo o secretário da pasta, a verba destinada para a celebração não deve ser vista como um gasto e sim como um investimento.

“Nós temos todas as condições para promover o evento, temos estrutura e condições de fornecer o que é fundamental nos dias de hoje — a segurança pública”, afirmou.

O investimento para o evento na Esplanada dos Ministérios virá de uma parceria público-privada (PPP). De acordo com o secretário Bartolomeu, quatro empresas estariam interessadas em auxiliar no projeto — as negociações, no entanto, ainda estão em aberto. Ao GDF, caberá o pagamentos dos valores referentes à estrutura do evento. Já o pagamento dos artistas ficará por conta das empresas escolhidas

Carnaval no Plano

A escolha do Plano Piloto para sediar tantos locais de folia foi feita a partir de pesquisa da Codeplan referente ao carnaval de 2019 que aponta a presença de aproximadamente 92% dos foliões no centro do DF durante as festividades.

“Nós estamos nos baseando no estudo que mostra que [o Plano Piloto] é a região onde as pessoas mais querem pular o carnaval. Para montar palco em outras regiões administrativas existem várias implicações de ordem econômica, de espaço… Neste momento não nos é orientado a fazer investimentos nesses locais — inclusive por questões de segurança”, informou o secretário. “O carnaval no Plano Piloto se torna mais atrativo porque é mais fácil de montar uma estrutura de segurança”, completou.

O principal desafio, de acordo com o secretário Bartolomeu, será organizar um evento em uma área que é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). “Nossa cidade é um patrimônio que nós temos que cuidar ao mesmo tempo em que temos que fazer um carnaval. Será uma grande festa popular em cima de um patrimônio que temos que preservar”, ressaltou.

Ao todo, 180 blocos carnavalescos sairão nas ruas de Brasília na época do carnaval — número que inclui também as celebrações de pré-carnaval. Menos da metade — 51 blocos — receberá apoio do Fundo de Apoio a Cultura (FAC), que vai destinar R$ 3,9 milhões para a festa.

Os projetos que foram escolhidos para receber o apoio do FAC devem obedecer requisitos mínimos de estrutura, como a disponibilidade de banheiros químicos, segurança privada, brigadistas e serviços de UTI móveis.

Impacto econômico

A expectativa da secretaria é a presença de 1,2 milhãos de pessoas nas ruas da cidade em todo o período de festa. Além disso, a pasta espera um impacto econômico de cerca de R$ 240 milhões durante os dias de celebração.

Os shows na Esplanada e toda a programação do carnaval de Brasília fazem parte do extenso calendário de eventos em comemoração aos 60 anos da capital, celebrado no dia 21 de abril. O secretário Bartolomeu destacou a importância da data carnavalesca abrir as comemorações do aniversário. “O carnaval da capital é o carnaval de todo o Brasil”, afirmou, se referindo a diversidade cultural presente na cidade.

Programação no Polo Esplanada



Sexta-feira (21)

Gustavo Mioto (SP)

Bloco das Gloriosas com Glória Groove (SP)

Batata (BA)

Camafeu (DF)

Sábado (22)

Nação Zumbi (PE)

Banda Lavi (DF)

DJ Mojjo (DF)

DJ Doozie (DF)

Domingo (23)

Frevo do Mundo

Bloco do Silva (ES)

DJ Ana Ximenes (DF)

Dhi Ribeiro (DF)

Segunda-feira (24)

Bloco da Preta (com Preta Gil)

Elba Ramalho (PB)

DJ Distinto (DF)

Lupa (DF)

Terça-feira (25)

DJ Bhaskar (DF)

DJ Samhara (MG)

Psirico (BA)

Maria Vai Casoutras (DF)