Universal Music lança uma série de álbuns compilados de artistas, para animar os fãs durante a quarentena

Depois do elogiado “Festival Música Em Casa”, promovido pela Universal Music e GTS, realizado entre o final de março e o início de abril, chegou a hora de inovar mais uma vez. Durante este período de pandemia e afastamento social, a Universal Music aposta mais do que nunca no poder da música como alento, como uma aliada em meio às dificuldades e como um sopro de esperança. Pensando nisso, a companhia está lançando uma série de compilações para que os fãs possam ouvir seus artistas favoritos, de casa e em segurança.

Durante o período de quarentena, inúmeros músicos e artistas estão produzindo os mais variados conteúdos para levar ao público. De transmissões ao vivo a entrevistas, a indústria fonográfica e seus principais personagens não param. Com o objetivo de trazer mais leveza aos novos tempos e novas opções para o público, a Universal Music vai lançar semanalmente nas plataformas de streaming uma coletânea contendo as principais faixas e hits de artistas selecionados, reunidos num único álbum para que os fãs possam curtir em um só lugar os maiores sucessos de seus artistas favoritos.

Nesta quinta-feira (7), um dos trios mais amados e queridos pelo Brasil dará o pontapé inicial a esse projeto. Dona de clássicos como “Meu Abrigo” e “Ouvi Dizer”, a banda Melim contará com a sua própria compilação, intitulada “Melim em Casa“. Os fãs de Gabi, Rodrigo e Diogo Melim poderão conferir os sucessos e os singles mais recentes que levaram a banda ao patamar de uma das mais importantes do cenário nacional. A compilação será um “esquenta” para o lançamento do segundo álbum da discografia da banda, que terá lançamento oficial no próximo dia 15 de maio.

Para os ansiosos, há uma outra boa notícia. Na próxima quinta-feira (14), é a vez de Simone & Simaria dar continuidade ao projeto. A partir desta data, o público poderá curtir os inúmeros sucessos da dupla reunidos em um só lugar. Com mais de 14 milhões de seguidores somente no Instagram, Simone & Simaria acumulam milhares de fãs mundo afora.

A Universal Music segue no propósito de motivar os fãs da música a seguirem cumprindo as medidas de afastamento social, em decorrência do novo coronavírus. Em março, a companhia criou o “Festival Música em Casa“, um absoluto sucesso, que alcançou mais de 3 milhões de espectadores. O festival contou com uma série de shows nacionais e internacionais, ao vivo pela web, incentivando o público a curtir música de suas residências. O line-up contou com nomes de peso, entre eles Sandy, Felipe Araújo, Sebastián Yatra, Léo Santana, Melim, Jão e muito mais.

