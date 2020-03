UniCEUB oferece curso gratuito de informática

PUBLICIDADE 

O UniCEUB está com inscrições abertas para o curso gratuito de informática. As inscrições podem ser feitas até 10 de março e as aulas acontecerão aos sábados, de 9h às 12h, nos campi Asa Norte e Taguatinga. A iniciativa busca ajudar idosos que tem interesse em aprender noções básicas de tecnologia digital e uso de aplicativos.

As aulas vão abordar Windows, Word, Excel, Power Point, internet, móbile e checagem de notícias falsas. Além disso, o conteúdo programático aborda o uso de mensagens instantâneas de texto e vídeo, como Skype, WhatsApp e Hangouts.

Os alunos também terão acesso ao desenvolvimento da capacidade para combater as chamadas fake news e serão apresentados a ações de pesquisa e métodos para identificar e evitar o compartilhamento desses links.

O projeto foi idealizado pelo professor Gislane Santana, do curso de Ciência da Computação, e conta com o apoio dos alunos da graduação. “O objetivo principal é disseminar o conhecimento em conteúdo digital para quem tem receio de usar as ferramentas ou encara isso como um bicho de sete cabeças. O curso foi elaborado em uma linguagem simples e objetiva. Vamos capacitar as pessoas a usarem o celular e o computador como facilitadores da vida”, explica o professor.

São oferecidas 20 vagas por turma, todas com emissão de certificado. Para se inscrever é necessário enviar nome completo, telefone, RG , data de nascimento e o local onde quer fazer o curso para o e-mail: santana1204@gmail.com. A participação é gratuita e limitada ao número de vagas.

Serviço:

Curso de informática básica gratuito

Inscrições: até o dia 10 de março

Aulas: todo sábado das 9h às 12h

Local: UniCEUB da Asa Norte e Taguatinga

Vagas: 20 por turma