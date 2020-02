Últimos dias para participar do concurso de beleza TopCufa-DF

PUBLICIDADE 

O próximo sábado (8) é o último dia para realizar as inscrições para a quarta edição do TopCufa-DF. O concurso, voltado para homens e mulheres de comunidades locais, visa enaltecer e valorizar a pluralidade da periferia. Para participar jovens aspirantes a modelo devem se inscrever pelo site topcufabsb.com.br. É necessário ter entre 15 e 28 anos de idade. O projeto é idealizado pela Central Única das Favelas e realizado pela Rosa dos Ventos Produções com fomento da Secretaria de Turismo do DF.

Segundo o presidente da Cufa-DF, Bruno Kesseler, as inscrições desta edição já superaram edições anteriores.

“O número de inscritas mulheres já é o dobro do que tivemos no último concurso. É um número que vem crescendo a cada edição. E este ano, atendendo a pedidos dos anos anteriores, temos a novidade da categoria masculina. Com isso ampliamos o projeto e trazemos ainda mais a diversidade e beleza da periferia para as passarelas”.

O concurso conta com duas categorias tanto para homens, quanto para mulheres: Fashion voltado para jovens que sonham com o universo das passarelas e buscam carreira de modelo, e Street Style , para aqueles (as) que representam toda a pluralidade da moda, da cultura e do estilo das ruas. É importante lembrar que os/as participantes devem obrigatoriamente ser moradores e moradoras de comunidades e do entorno do Distrito Federal.

Primeira Seletiva

Com uma programação animadíssima, a primeira seletiva já tem data, hora e local para acontecer. Com o objetivo de valorizar o turismo além do Plano Piloto, e explorar pontos de encontros, praças e locais de referência da periferia, o concurso vai passar por diferentes cantos do DF.

A primeira etapa acontece na Praça dos Direitos, em Ceilândia, no dia 15 de fevereiro, a partir das 9h e contará com o desfile de centenas de candidatos e candidatas que serão pré-selecionados pela equipe da CUFA. Cada um receberá, após o encerramento das inscrições, um comunicado oficial, via e-mail, com as orientações necessária para a participação da eliminatória.

Para agitar, a música fica por conta da DJ Donna e da cantora Thabata Lorena. Após a apresentação de todos os participantes, e da seleção de uma equipe de peso, 32 homens e 32 mulheres (16 na categoria fashion e 16 na categoria street) passarão para a próxima fase do concurso.

Capacitação

Durante o processo seletivo as/os participantes ganharão oficinas e sessões de fotos com profissionais da área. Workshops sobre moda, comunicação e empreendedorismo também estão na programação e serão abertos a participação de todo o público do DF.

Segundo Stéffanie Oliveira, responsável pela produção do concurso e presidente da Rosa dos Ventos, o projeto abre um relevante espaço para moda e cultura da periferia. “ O TopCufa, muito além de um concurso de beleza também é uma oportunidade para a comunidade local enxergar o infinito poder de geração de tendências de uma grande parcela da população que tem a criatividade como ferramenta cotidiana. ”

Primeira Seletiva

Data: 15 de fevereiro

Hora: a partir das 9h

Local: Praça dos Direitos – Ceilândia

Serviço – Inscrições da quarta edição do TopCufa-DF

Data: até 8 de fevereiro de 2020

Inscrições, programação e regulamento: https://topcufabsb.com.br/