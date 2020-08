Último fim de semana do Festival Drive-in traz Luiza Possi, Vitão e D.P.A

PUBLICIDADE

O Festival Drive-in, localizado no estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília divulgou a programação do seu último final de semana. O evento, que mistura cinema, teatro, shows musicais e palestras, encerra suas atividades no dia 30 de agosto com um line-up de peso.

Na sexta-feira, dia 28, a cantora Luiza Possi sobe ao palco e se apresenta, pela primeira vez, no formato drive-in.

O sábado 29 e o domingo, dia 30, são destinados à criançada: os D.P.A – Detetives do Prédio Azul desembarcam ao local para uma peça inédita, ao vivo, com os atores da série, em quatro sessões.

Para fechar com chave de ouro, Vitão apresenta sua Tour Ouro no local e encerra o Festival.

A programação completa está disponivel no www.festivaldrivein.com.br.

Os ingressos estão à venda no aplicativo Sympla ou no site www.sympla.com.br. E aí, vai perder?