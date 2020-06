Twitter permite publicação com voz a usuários da Apple

PUBLICIDADE

O Twitter lançou nesta quarta-feira (17) um recurso para gravação de voz. Além dos 280 caracteres, usuários do microblog poderão gravar áudios de até 140 segundos.

A ferramenta foi lançada como teste no iOS, sistema operacional da Apple. A função já vale a usuários no Brasil, mas ainda não está disponível a todos. O Twitter não especifica se clientes do Android também terão acesso ao recurso.

Para gravar a voz é preciso criar um novo tuíte e tocar no ícone de ondas sonoras. O usuário verá sua foto do perfil com o botão de gravação na parte inferior.

Depois que o áudio atingir o limite de tempo para um tuíte, uma nova postagem se inicia, criando uma sequência com até 25 mensagens. Para publicar, é preciso tocar no botão “finalizar”.

Segundo a empresa, nas próximas semanas, todos que usam dispositivos iOS poderão tuitar com voz.

Para os contatos da rede, o tuíte aparece com o avatar da pessoa em um quadro para reprodução.

A empresa afirma que quer deixar a experiência “mais humana”.

“Seja sobre a história do seu encontro com um ganso na vizinhança, um jornalista que compartilha uma notícia de última hora ou uma conta transmitindo um protesto em primeira mão”, disse o microblog em sua página oficial.

O áudio poderá ser adicionado apenas a tuítes originais, não em respostas ou retuítes com comentários. A foto de perfil sempre será incorporada ao áudio.

