Turma do Pagode lança EP com versões de grandes sucessos

A partir da 0h desta quinta-feira, 14, a Turma do Pagode disponibiliza em todas as plataformas digitais, “Versões”. Gravado durante uma série de shows realizados em Porto Seguro, Bahia, no final de 2019, o trabalho traz medleys de grandes sucessos da música brasileira.

A abertura é com a dobradinha “Oração/Atrasadinha”, sucessos de A Banda Mais Bonita da Cidade e Felipe Araújo, respectivamente, e na sequência é a vez de misturar Raça Negra com Só pra Contrariar em “É Tarde Demais/Que Se Chama Amor”. Pra manter a energia lá em cima, um medley com “É no Pagode/Pimpolho/Fricote/Dança do Bole Bole”, músicas que conquistaram o país nas vozes de Exaltasamba e Art Popular. O pot-pourri “Tá Escrito/Ana Júlia/Descobridor dos Sete Mares” fecha o EP unindo o samba do Revelação com o pop rock de Los Hermanos e Lulu Santos.

O lançamento de “Versões” acontece logo após a segunda live show do grupo, que acontecerá nesta quarta-feira, 13, a partir das 18h30, no YouTube. Transmitida diretamente da piscina de um condomínio na Zona Norte de São Paulo, a live terá a participação dos moradores em suas varandas, enquanto os demais fãs acompanharão a transmissão pelo YouTube. Além de assistir à apresentação, o público do condomínio e de todo o país poderá participar fazendo doações, que serão destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade devido à pandemia da Covid-19.

“Acreditamos que o pagode no condomínio é uma maneira de estar mais perto do público e, com essa apresentação, queremos, além de levar um pouco de alegria para as pessoas, reforçar a importância do distanciamento social e da solidariedade nesse momento tão difícil”, diz o percussionista Thiagão. “Os moradores vão curtir o show de suas casas e temos certeza que a energia deles também vai contagiar quem estiver acompanhando pela internet“, completa.

O repertório vai mesclar canções do grupo, as mais recentes e os grandes sucessos, além de covers.

Seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para preservar a saúde e segurança dos envolvidos na produção.

Sobre a Turma do Pagode:

Com 10 milhões de seguidores nas redes sociais, 3 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 3 bilhões de áudio e vídeo streams nas plataformas digitais, a Turma do Pagode é formada por Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Tiagão e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo)

O EP estará disponível a partir das 0h de 14/05

