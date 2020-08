Trio de altpop de bistrol está de volta com novo single

PUBLICIDADE

Após a crítica especializada dizer que “Eyes So Wide”, lançada no início do ano, tinha lugar cativo na lista de indie hits do ano, o trio de Bristol está de volta com o single “All Together Now”, que sai nesta sexta-feira em uma parceria LAB 344 com a Made Records e a Universal Music UK. A faixa estará no segundo EP da banda.

“All Together Now” tem beat viciante e traz elementos do pop ASMR com seus vocais sussurrantes e linhas melódicas. “A letra fala sobre ficarmos juntos, não importa o que a vida reserva pra você”, diz Ashley C. “Todo mundo tem aquela coisa de saber lidar com as adversidades – seja gritar no travesseiro, socar coisas…e tentar manter-se são no meio de uma pandemia”, completa o artista.

O KOKO é formado por Oliver Garland (vocais), Harry Dobson (baixo, synths) e Ashley C (synths, guitarra). Eles se conheceram em uma festa, em Bristol, famosa cidade no sudoeste da Inglaterra que já revelou nomes como Massive Attack e Portishead.