Tributo ao QUEEN – Banda Magoo e Orquestra Filarmônica de Brasília em apresentação inédita

Tem apresentação em formato inédito no Festival Drive-in, localizado no estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília. A Orquestra Filarmônica de Brasília, sob o comando do maestro Thiago Francis, retorna ao local para uma apresentação inédita: “God save the QUEEN”. O show terá também a presença da Banda Magoo. O espetáculo, um tributo a banda QUEEN, conta com um repertório repleto de hits como “I want to break free”; “Under pressure”; “Who wants to live”; “Love of my life”; “We will rock you”; “We are the champions”; “Bohemian Rhapsody” entre outros.

O show está marcado para a quarta-feira, dia 29 de julho, às 18h30.

Os ingressos estão à venda através do Sympla www.sympla.com.br e custam R$ 90,00 (por carro).

Sobre a Organização

O Festival Drive-In é uma realização de Formiga XP, Guto Jabour, Nina Rocha e Renato de Luca.

Festival Drive-In

Onde: Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek

Quando: de 23 de junho a 15 de agosto de 2020

Classificação: verificar a classificação da atração do dia no site do evento/programação

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (por carro). Verificar programação

Acessibilidade: sim

Banheiro: sim

Www.festivaldrivein.com.br

@festivaldriveindf

