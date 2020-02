Tom Cruise vive momentos de tensão em novo vídeo de ‘Top Gun: Maverick’

PUBLICIDADE 

Novas cenas de ‘Top Gun: Maverick’ foram lançadas nesta semana, durante o intervalo do Super Bowl, o evento de maior audiência da TV americana, e o vídeo deixou os fãs ainda mais curiosos para saber o rumo de Maverick. No material, Tom Cruise aparece em momentos de muita adrenalina e tensão dentro do cockpit.

Sinopse:

Depois de mais de 30 anos servindo a marinha como um dos maiores pilotos de caça, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) continua na ativa, se recusando a subir de patente e deixar de fazer o que mais gosta, que é voar. Enquanto ele treina um grupo de pilotos em formação para uma missão especial que nenhum “Top Gun” em vida jamais participou, ele encontra Bradley Bradshaw (Miles Teller), que tem o apelido de “Rooster”, o filho do falecido amigo de Maverick, o oficial Nick Bradshaw (Anthony Edwards), conhecido como “Goose”.

Enfrentando um futuro incerto e lidando com fantasmas de seu passado, Maverick confronta seus medos mais profundos em uma missão que exige sacrifícios extremos daqueles que serão escolhidos para executá-la.

‘Top Gun: Maverick’ estreia em 09 de julho nos cinemas do Brasil

TOP GUN: MAVERICK

DIRIGIDO POR

Joseph Kosinski

ELENCO

Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis com Ed Harris