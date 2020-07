Thiago Martins critica aglomerações e dias depois dá festa em novo apartamento

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Um vídeo viralizado nas redes sociais mostra uma festa no novo apartamento do ator e cantor Thiago Martins. Nas imagens, é possível ver uma grande aglomeração de amigos, todos sem máscaras, falando perto um do outro e com bastante contato físico no que parece ser uma confraternização na varanda da residência.

O fato causou a ira de muita gente nas redes sociais sobretudo pelo fato de três dias antes o próprio Martins ter criticado as aglomerações em bares e em praias do Rio de Janeiro. A festa, segundo stories do Instagram, teria acontecido no domingo (5).

“Aguardando o cancelamento”, disse uma internauta. “Que alívio, a vacina chegou. Aguardando aqui para levar a vida igual eles”, ironizou uma outra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dias antes, Thiago publicava a seguinte mensagem. “Essa é a minha cara diante de tudo que enho vendo e ouvindo. Não temos vacina, os bares estão cheios, as praias estão cheias”, escreveu.

Procurado, Thiago Martins ainda não havia respondido às solicitações. Ao blog de Hugo Gloss, um dos amigos de Martins, o empresário Biel Maciel, confirmou o que aconteceu e contou que a confraternização serviu apenas para parabenizar o artista pela nova aquisição.

O empresário disse que tudo foi dentro da casa de Martins e que não houve aglomerações. Mas mesmo assim ele pediu desculpas a todos que se sentiram ofendidos.

O Rio de Janeiro tem mais de 10.000 mortes e 120 mil casos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress