The Strokes lança novo single “Bad Decisions”

Na última quarta-feira, 19, The Strokes revelou sua nova música: Bad Decisions. A faixa é a segunda a ser lançada de seu próximo álbum, The New Abnormal , que será lançado no dia 10 de Abril, o primeiro em sete anos. O álbum é o sexto da banda, foi gravado em Malibu e produzido por Rick Rubin. A capa do album é uma pintura de Jean-Michel Basquiat, Bird on Money.

“At The Door”, o primeiro single do tão aguardado álbum, estreou durante apresentação no comício da Universidade de New Hampshire do senador Bernie Sanders na semana passada.

LISTA DE MUSICAS DO THE NEW ABNORMAL

The Adults Are Talking Selfless Brooklyn Bridge To Chorus Bad Decisions Eternal Summer At The Door Why Are Sundays So Depressing Not The Same Anymore Ode To The Mets

Antes do lançamento, o The Strokes fará uma série de shows muito especiais no Reino Unido, Europa e América do Norte, precedendo uma série de novas datas e shows em festivais nos EUA e em todo o mundo ainda este ano.

THE STROKES LIVE

14 de fevereiro – Berlim, Alemanha—Columbiahalle

18 de fevereiro – Paris, França – Olympia

19 de fevereiro — Londres, Inglaterra—The Roundhouse

24 de fevereiro — Belfast, Inglaterra —Waterfront Hall

5 de março— Vancouver, Canada – Pepsi Live at Rogers Arena*

9 de março — Seattle, Washington—WaMu Theater*

14 de março —Los Angeles, California—The Forum*†