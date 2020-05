The Rolling Stones lança uma série de perfomances especiais com streaming no YouTube

PUBLICIDADE 

Como parte da campanha #StayHome (#FiqueEmCasa) do YouTube, The Rolling Stones vai lançar uma série semanal intitulada “Extra Licks” no canal oficial da banda no YouTube, a partir deste domingo, dia 3 de maio, às 16 horas (horário de Brasília). Cada vídeo, disponível digitalmente pela primeira vez, será apresentado no YouTube Première, com bônus de seis concertos ao longo da carreira da banda, incluindo as performances da “Voodoo Lounge Tour”, de 1994, e da turnê de 2016 na América Latina “Ole! Tour”. Esta série é uma parceria do The Rolling Stones com a Eagle Rock Entertainment e será transmitida exclusivamente no YouTube.

O YouTube Premières é um recurso que permite que artistas e suas equipes criem expectativas e um momento único em torno do lançamento de um vídeo no YouTube. O recurso transforma a maneira como os fãs veem e se envolvem com o conteúdo, criando um evento onde fãs e artistas se envolvem diretamente e possam desfrutar da experiência juntos, de uma forma interativa. Premières muda radicalmente a forma como o conteúdo do vídeo é lançado, transformando a experiência de assistir em um momento comum entre fãs e artistas.

The Rolling Stones “Extra Licks” #StayHome – Apresentação Especial

A série começa neste domingo, 3 de maio de 2020, às 16 horas (horário de Brasília)

Streaming exclusivo no YouTube aqui: https://youtu.be/dlD2CpQ__as