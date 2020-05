“The Freddie Mercury Tribute Concert” estreia no YouTube

PUBLICIDADE 

Queen e Eagle Rock Entertainment fizeram uma parceria com a Mercury Phoenix Trust (Fundo Fiduciário Mercury Phoenix) para apresentar uma exibição especial em streaming do “The Freddie Mercury Tribute Concert”, em apoio ao COVID-19 Solidarity Response Fund (Fundo de Solidariedade COVID-19) para a Organização Mundial da Saúde. A apresentação será realizada nesta sexta-feira (15), às 15 horas (horário de Brasília), no canal oficial do Queen. no YouTube (www.youtube.com/queen).

O concerto ficará disponível apenas por 48 horas. Para assistir:

“The Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness” (o Concerto Tributo a Freddie Mercury pela Conscientização da AIDS) aconteceu na segunda-feira da Páscoa, 20 de abril de 1992, no Estádio de Wembley, diante de uma multidão de 72 mil pessoas, com ingressos esgotados e uma audiência global de mais de um bilhão de pessoas. O concerto foi um tributo ao vocalista do Queen, Freddie Mercury, que morreu de AIDS em 24 de novembro de 1991. Os membros restantes do Queen, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, se juntaram no palco com alguns dos maiores artistas do mundo, incluindo David Bowie, George Michael, Annie Lennox, Elton John, Guns N ‘Roses, Robert Plant, Metallica, Liza Minelli, Def Leppard, Seal, Roger Daltrey e muitos outros. O concerto foi o último evento ao vivo em grande escala que John Deacon se apresentou com o Queen.

Os lucros do concerto foram usados para lançar o Mercury Phoenix Trust. O fundo é uma parte essencial do legado do Queen e de Freddie e passou a fornecer mais de 17 milhões de libras para mais de 1.000 projetos em 57 países na luta contínua contra a AIDS em todo o mundo Mais informações em: www.mercuryphoenixtrust.com .

Fundação das Nações Unidas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todo o dinheiro arrecadado no evento durante o streaming vai para o COVID-19 Solidarity Response Fund (Fundo de Solidariedade COVID-19), da Organização Mundial de Saúde (desenvolvida pela Fundação das Nações Unidas e pela Swiss Philanthropy Foundation – Fundação Suíça de Filantropia), para ajudar a garantir que os pacientes obtenham os cuidados necessários, os funcionários da linha de frente recebam suprimentos e informações essenciais e para acelerar os esforços para desenvolver vacinas, testes e tratamentos. De 15 de março a 30 de junho, o Google.org e o YouTube vão igualar o total arrecadado até US $ 5 milhões.

Doação coletada pela Fundação das Nações Unidas (UNF)

O YouTube vai cobrir todas as taxas de transação. A Fundação das Nações Unidas reúne as ideias, pessoas e recursos que as Nações Unidas (UN) precisam para impulsionar o progresso global e enfrentar os problemas mais urgentes. A marca registrada da Fundação das Nações Unidas é colaborar para mudanças duradouras e inovar para enfrentar os maiores desafios da humanidade. A Fundação das Nações Unidas se concentra em questões com potencial transformador, incluindo Clima, Energia e Meio Ambiente; Meninas e Mulheres; Saúde Global; e Dados e Tecnologia.