Thaeme e Thiago lançam “Letra A”, divulgam concurso cultural e relembram participação em live de Marília Mendonça

Nesta sexta-feira, 23 de outubro, a dupla Thaeme e Thiago presenteou seus fãs com a divulgação de mais uma faixa do DVD QUÍMICA: “Letra A” (Bruno César e Matheus Marcolino). Após rever e reorganizar todo o planejamento para o ano de 2020, a dupla, desde o início de setembro, está dando continuidade aos lançamentos do projeto audiovisual gravado no final do ano passado, em São Paulo.

“Esse projeto é muito especial para a gente, por isso, é sempre uma alegria poder compartilhar a emoção daquela noite com nossos fãs e com as pessoas que gostam do nosso trabalho”, fala Thaeme. “Estamos com muitas saudades de tudo! Do palco, das luzes, da banda… Então esses lançamentos são mais uma maneira de nos aproximarmos do nosso público. Peço a Deus para que possamos estar juntos, e em segurança, em breve!”, explica Thiago.

Enquanto os shows não voltam, Thaeme e Thiago estão promovendo um concurso cultural, no qual os ganhadores terão acesso a um show online exclusivo. Para concorrer, os participantes devem responder a frase: “Respira fundo, ex bebê, eu tenho um segredinho pra te dizer…”. As 15 frases mais criativas serão selecionadas. Para saber mais sobre as regras do concurso acesse https://www.universalmusic. com.br/regras-do-concurso- cultural-thaeme-e-thiago-ex- bebe/.

Quem quiser matar mais um pouco das saudades de Thaeme e Thiago, pode assistir à participação deles na live de Marília Mendonça que aconteceu no último sábado, 24 de outubro. A dupla cantou com Marília um dos seus grandes sucessos, a música “Bem Feito”. O show completo está disponível no canal oficial da cantora no Youtube.

“Que energia e que encontro maravilhoso! Voltamos no tempo com a Marília. Foi uma honra saber que o nosso trabalho serviu de referência para ela. Estou emocionada até hoje”, relembra Thaeme. “A Marília é uma grande artista e uma pessoa incrível e só temos que agradecer o convite. Foi um momento muito especial”, conclui Thiago.

Confira um trecho da parceria: https://www.instagram.com/tv/ CGd9WE0Buvf/?igshid= 2kfu625amjn0.