Thaeme e Thiago lançam faixa em parceria com a dupla Henrique e Diego

Nesta sexta-feira, 25 de setembro, Thaeme e Thiago lançam em todas as plataformas de streaming e no Youtube mais uma música do projeto QUÍMICA, gravado ano passado, antes da pandemia. A faixa escolhida, “Ex Bebê”, conta com a participação da dupla Henrique e Diego.

“Henrique e Diego fazem parte da história de Thaeme e Thiago. É a dupla que nos abriu muitas portas no início da carreira, por isso temos uma gratidão muito grande por eles que sempre foram muito queridos e generosos. A gente precisava fazer um feat para brindar essa união e amizade que temos há muito tempo. Para cantar com eles escolhemos essa música que tem tudo a ver com as duas duplas”, explica Thaeme. “Queríamos muito participações neste DVD. Temos química com vários artistas e os primeiros a confirmarem foi a dupla Henrique e Diego. São grandes amigos e pessoas maravilhosas que queríamos muito que tivessem no projeto”, fala Thiago.

A pandemia tem sido um grande desafio para toda a classe artística. Com Thaeme e Thiago não foi diferente. Após rever e reorganizar todo o planejamento para o ano de 2020, a dupla, desde o início de setembro, está dando continuidade aos lançamentos do projeto QUÍMICA. Streming – https://umusicbrazil.lnk.to/ ExBebe

“Desde o início da pandemia, continuamos interagindo com o nosso público através das redes sociais. Decidimos, por mais que os shows não tenham voltado, seguir com os lançamentos do nosso DVD Química. Chegamos a divulgar a primeira parte do projeto e agora vamos dar continuidade para que o nosso público tenha novidades para consumir”, conta Thaeme. “Essa é uma forma de trazer conteúdos para as nossas redes, além das lives que já realizamos no canal. A gente segue trabalhando nos bastidores, sempre com o intuito de se reinventar e levar coisas novas para a galera”, conclui Thiago.

Sobre o Projeto Química

Em janeiro de 2020, Thaeme e Thiago lançaram a primeira parte do DVD QUÍMICA (http://bit.ly/ PlaylistQuimicaYT) gravado dia 16 de outubro, no Espaço Arca, em São Paulo. Ao todo foram captadas 23 músicas inéditas e uma regravação. A faixa-título “Química” deu o tom do projeto que teve as participações de Jorge (da dupla Jorge e Mateus), Henrique e Diego, Gustavo Mioto, Tayrone e Gaab (através de projeção).

O quinto DVD da carreira de Thaeme e Thiago chega com algumas novidades, até então, nunca vistas nos trabalhos anteriores. Pela primeira vez a dupla registrou um projeto com a participação de bailarinos, o que deu um charme a mais nas apresentações. O figurino também chamou a atenção, com looks contemporâneos criados pela a stylist Roze Motta.

Um dos principais desafios de QUÍMICA foi a escolha do repertório. “Recebemos muita coisa boa e tínhamos selecionado umas 40. Queríamos ter gravado todas, mas aí ficaria um DVD gigantesco, não tinha como. Seguimos o que a dupla sempre trouxe como identidade, trazendo a nossa verdade, o que o nosso público gosta. Ficou bem a nossa cara e, ao mesmo tempo, trouxemos novidades porque gostamos muito de nos reinventar”, explica Thaeme. “O repertório foi muito difícil de escolher. É um número alto, são 24 músicas, 23 inéditas. Resolvemos gravar esse número porque, realmente, não tinha mais como tirar. A gente se apegou. Teve um carinho especial por cada uma delas e, por nós, gravaríamos até mais”, fala Thiago

QUÍMICA significa mais uma evolução na trajetória de Thaeme e Thiago que, há nove anos na estrada, surpreendem não somente pelo talento. São mais de 650 fã-clubes espalhados por todos os estados brasileiros, 740 milhões de views no YouTube, mais de 5 milhões de curtidas no Facebook, 2.7 milhões de seguidores no instagram e 690 mil no Twiter.

Em maio de 2020 a dupla lançou em todas as plataformas de streaming e no YouTube a música “Dorme Bem”. A faixa inédita foi escolhida pelo público através de enquetes no Instagram e Twitter. Em setembro, durante a pandemia, a dupla decidiu continuar com o lançamento das faixas do projeto “Química”. Recentemente eles divulgaram as músicas “Credibilidade” e “Traumas e Saudades”.