“Terça-cana – Show de Humores” – Todas as terças do mês de março

PUBLICIDADE 

“Terça-Cana” é um show de humores totalmente diferente de tudo que já se viu no Brasil e no mundo! Trata-se de uma mistura de estilos de comédia, sempre com textos de stand up inéditos, monólogos de personagens, brincadeiras com a plateia e a cada apresentação uma cena diferente do imenso repertório da Cia. de Comédia G7.

O projeto visa fortalecer o Teatro do Complexo Brasil 21, espaço que já foi muito frequentado pelo público de Brasília e que agora volta ao foco do entretenimento da capital. Além de ser um lugar lindo e privilegiado, a sala contempla apenas 120 lugares para plateia, uma proposta de comédia mais intimista e inédita na história da companhia.

O G7 é empresa de entretenimento que mais leva pessoas ao teatro em Brasília, com mais de 70 mil pessoas em média a cada ano. Os teatros geralmente abrigam públicos de 500 a 800 pessoas, de sorte que será uma oportunidade diferente de assistir a comédia do grupo bem de pertinho.

Além disso, “Terça-Cana” recebe todos os espectadores com uma dose de cachaça na entrada do show que começa todas terças-feiras às 20h30. Uma bagunça organizada, com piadas inéditas, improviso, participações surpresa e muita diversão. O show de humores que faltava no planeta Terra, que irá cunhar para sempre o termo “terçou” e tornar o seu meio de semana muito mais engraçado.

E quem participar corre o risco de ficar famoso, pois uma das propostas do projeto é filmar todas as apresentações para edição de quadros na internet. Garanta já o seu lugar na nova onda da comédia que está chegando: “Terça-Cana”, porque aqui começa o seu fim de semana! Ingressos a partir de R$ 30,00.

SERVIÇO:

Terça-cana – Show de Humores do G7 – Todas as terças do mês de março.

Local: Teatro Brasil 21

Setor Hoteleiro Sul – Quadra 06 – Complexo Brasil 21

10/03 – Terça-feira – 20h30

17/03 – Terça-feira – 20h30

24/03 – Terça-feira – 20h30

31/03 – Terça-feira – 20h30

Ingressos a partir de R$ 30,00 (meia-entrada).

Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei.

Ingresso Social: para doadores de 1kg de alimento ou 1 livro.

Informações: (61) 99351-1369 (com whatsapp)

Não é permitida a entrada de crianças menores de 6 anos, mesmo acompanhada dos pais.

Classificação indicativa: 14 anos Duração: 70 minutos.

Ingressos à venda:

site: g7comedia.com

UP GRADE – 415 Sul (Sem Taxas)

Bilheteria do Teatro – nos dias de espetáculo a partir das 18h.