“Tentei ser homem mas não deu certo”, Ex-Ken Humano fala sobre transição

Rodrigo Alves, modelo brasileiro, ficou mundialmente conhecido como ‘Ken Humano‘, principalmente por conta das mais de 80 plásticas realizadas ao longo da vida. Agora, no entanto, ele deixou de lado a personalidade de ‘Ken Humano’ para se tornar Roddy, após se reivindicar como mulher trans.

Em entrevista ao UOL, Roddy contou que fez todas as cirurgias para se aceitar como um homem, mas desistiu. “Fiz muitas cirurgias para ser homem. Coloquei abdômen falso, coloquei braço, implante no queixo… Tudo para poder ser mais masculino. Eu nasci homem e fiz várias cirurgias para reafirmar isso. Nada adiantou. Lutei contra a minha natureza, tentei ser homem, mas não deu certo”, disse.

Além disso, ainda em entrevista ao UOL, ela revela arrependimento de não ter feito essa “transição” antes. “Me arrependo muito do tempo que demorei para iniciar a transição”, conta. “Sei que tenho 36 anos muito bem vividos. Viajei o mundo inteiro, já fiz 300 programas de TV em 24 países, participei de duas edições do Big Brother na Europa. Já frequentei Oscar, Globo de Ouro… Tudo isso porque eu era um personagem exótico”, relembra.

“Mas eu nunca quis ser o Ken Humano. Quem fazia isso era a mídia. Nunca fui feliz assim. Sempre me faltava alguma coisa. Eu via uma mulher linda no tapete vermelho e queria ser igual a ela! Não queria usar terno e gravata!”, finalizou.