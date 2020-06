Teatro Infantil no Instagram do Brasília Shopping

PUBLICIDADE

Universo de descobertas e muito aprendizado, a infância é um livro aberto. O teatro é uma das portinhas por onde histórias e aventuras entram para formar memórias, para construir valores. A Covid-19 ainda demanda cautela e isolamento social, mas a Cia Néia e Nando não deixa a criançada sem a curtição do teatrinho. Por hora, o respeitável público do Teatro Brasília Shopping e os personagens da companhia que colorem o mundo infantil se encontram no Instagram @brasiliashopping, aos domingos, em uma live streaming interativa e divertida. Então, a dica é se conectar, sempre às 16h, e se esbaldar com atores que, de quebra, ainda batem um papinho com a garotada após a apresentação das histórias. No próximo domingo, 28 de junho, quem estará em cena é Merida, uma valente princesa que tem um monte de coisas a ensinar.

Diz a lenda que a princesa Merida deveria seguir os costumes do seu reino e tomar-se rainha ao lado do cavalheiro que conseguir a sua mão, durante um torneio de arco e flecha. Mas a corajosa moça está determinada a trilhar o seu próprio caminho e desafia a tradição ancestral. Merida não aceita que tracem seu destino sem sua permissão. Empoderada, competitiva e persistente, ela não tem medo de dizer o que pensa. Sua força, coragem e rebeldia dizem muito, ela é uma princesa que não fica esperando um príncipe para ser salva. Merida vai à luta e conquista!

TEATRINHO NAS REDES DO BRASÍLIA – Cia Néia e Nando com MERIDA

Conecte-se em: @brasiliashopping

Domingo, 28 DE JUNHO, às 16h