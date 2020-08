Teatro Infantil no Instagram do Brasília Shopping diverte a criançada neste domingo

PUBLICIDADE

Uma pop star que queria ser princesa e uma princesa que queria ser pop star! Será que a vida de quem admiramos é realmente mais bacana que a nossa? A história de Keira e Tori pode dar pistas para a criançada. No domingo, 16 de agosto, os atores da Cia Néia e Nando desembarcam no Instagram @brasiliashopping para uma live streaming interativa e divertida, que traz uma lição importante ao público infantil. Então, a dica é se conectar, às 16h, e se esbaldar com a princesa Tori, que estará em cena para contar uma grande aventura vivida com a sua amiga e estrela pop, Keira. Tori ainda bate um papinho com a garotada após a apresentação da história.

Keira é talentosa, tem a voz linda, faz turnês por todo o mundo e conquistou uma fã muito especial, Tori, a princesa de Meribella, que prefere dançar e cantar do que cumprir com a agenda e os deveres do palácio e da corte. Keira está em crise, achando que o estrelato não a faz feliz, e Tori sonha com a vida de estrela pop. As duas resolvem trocar de vida, mas as coisas não são assim tão fáceis. Quer descobrir como essa aventura termina?

TEATRINHO NAS REDES DO BRASÍLIA – Cia Néia e Nando com a PRINCESA TORI

Domingo, 16 de AGOSTO, às 16h