Cia. Infiltrados comemora 5 anos com sessões do espetáculo “Vinicius”

A Cia. Infiltrados Teatro de Ocupação comemora cinco anos de atividades na cena artística com dois dias de apresentações do espetáculo musical “Vinicius”, nesta sexta e sábado (20 e 21 de dezembro), no Teatro Mapati (707 Norte), sempre às 21 horas. O espetáculo se tornou parte do calendário cultural de Brasília e é apresentado desde o início do grupo, em 2014. Durante o espetáculo, a plateia pode se servir de uísque ou chá gelado à vontade. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla, a R$ 50.



Com proposta que busca integrar elenco e público, o espetáculo é composto por música ao vivo, com os músicos Edu Moraes – também diretor musical da montagem – e Diogo Cerrado. Atores e músicos, juntos à plateia, transitam pela casa que abriga o teatro enquanto histórias do “Poetinha” são contadas em meio ao repertório que resume a história da bossa nova. No repertório de “Vinicius”, são tocadas, em meio às histórias do artista, composições memoráveis como “Pra Que Chorar”, “Chega de Saudade”, “Água de Beber”, e “A Tonga da Mironga do Kabuletê”. Para reforçar o clima intimista, a plateia é sempre restrita a, no máximo, 40 pessoas.



Com mais de 100 apresentações realizadas, o musical já foi assistido por mais de 3 mil espectadores. Nesses cinco anos de trajetória, o desafio do grupo tem sido se manter em movimento e despertar curiosidade e emoção do público. “A gente deve sempre se manter inquieto, buscando qualidade, buscando tocar o nosso público”, avalia a atriz Bárbara Franco, que integra a Cia. Infiltrados desde a formação da trupe.



Os desafios são constantes para um grupo de teatro independente que se mantém em atividade constante em tempos desfavoráveis ao setor artístico. “Enfrentamos também o desafio de nos mantermos vivos e ativos em meio a tantas adversidades políticas e sociais. Vemos governantes promovendo o desmonte da cultura. Não é fácil manter a permanência com tudo isso acontecendo”, desabafa a artista da Cia. Infiltrados.



Imersão

O espetáculo tem direção de Abaetê Queiroz – que também assina o roteiro – e Juliana Drummond. A dupla integra o elenco juntamente com Amanda Coelho, Bárbara Franco, Cris Mendes, Eric Naves, Luciana Lobato, Maíra Kirovsky e Tathyana Lopes. Juntos, eles têm a missão, no decorrer dos 90 minutos de espetáculo, de instigar a plateia a entrar no universo de Vinicius de Moraes e se sentir dentro das festas promovidas pelo artista.

SERVIÇO

Espetáculo “Vinicius”

20 (sexta-feira) e 21 de dezembro (sábado), sempre às 21h

No Teatro Mapati. SHCGN 707, Bloco K, Casa 5 – Brasília

Ingressos: R$ 50, à venda pelo Sympla

Classificação etária: 18 anos

Duração: 90 minutos

Informações: (61) 99606-5615