Taguatinga ganha drive-in para diversas apresentações culturais

Mais uma inovação, em meio à Pandemia, surge na Capital Federal. O espaço Arena Encontro de Culturas, localizado no taguaparque, será palco de apresentações e até mesmo festa julina em formato drive-in. O local conta com diversas atrações musicais, teatrais, entre outros ramos do entretenimento brasileiro. O Arrastapé do Parque dá início ao projeto nos dias 24, 25 e 26 de julho, shows de Tato, vocalista do Falamansa, stand-up comedy com Sérgio Mallandro, comidas típicas, que não podem faltar para trazer a alegria aos participantes.

O evento que se estende por três meses, com outros temas, terá a programação dos fins de semana divulgada semanalmente. Vale ressaltar que de terças- feiras a quintas-feiras serão exibidas apresentações de espetáculos culturais, com diversos temas em parceria com o Instituto Candango e acontecerá sempre às 19h com 1h 1⁄2 de duração.

– Estrutura

O Taguaparque, que fica localizado ao longo do Pistão Norte, é considerado o maior parque de Taguatinga, com 2.500 metros cercados.

Durante todo o evento, as vagas serão marcadas e separadas respeitando o distanciamento social sugerido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Importante lembrar que o local onde será realizado o drive-in é totalmente asfaltado e tem capacidade para 350 carros. Além disso, terá um aplicativo para a os convidados fazerem os pedidos das comidas e bebidas que serão entregues nos automóveis sem contato físico.

Segundo a organização do evento, a tendência é seguir um formato mundial de entretenimento seguro. Com isso, o evento conta com dois painéis de led de última geração e grande estrutura de som e iluminação, prezando pelo conforto e segurança do público.

Na versão 2020, os drive-ins passaram de programa vintage à solução pra o que vem sendo chamado de novo normal. A indústria do entretenimento se reinventou para oferecer diversão e qualidade para o publico6em tempos de necessidade de distanciamento social”, afirma organizadores.

– Gerando emprego

A Universal Show e Flix Produções, em parceria com fornecedores e autoridades locais, estão gerando cerca de 230 empregos diretos e indiretos, mensais, movimentando o seguimento que está congelado há mais de 100 dias no Distrito Federal e em todo o Brasil.

Para quem tiver interesse em obter mais informações e acessar a programação, basta acessar o Instagram oficial do evento:

https://www.instagram.com/ encontrodeculturasdrivein/.

Confira a programação

24/07 -SEXTA FEIRA

Abertura dos Portões 18h.

Tato ( Banda Falamansa )

Surf Sessions

Marcelo Mira ( Banda Alma Djem )

Quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba

VJ e Cacá Silva

25/07 – SÁBADO

Abertura dos Portões 14h.

– Nego Rainner

– O Galã do Piseiro

Sérgio Morais

Banda Colo de Mainha

Daniel Villas Bôas – Sete belos ( Stand Up Comedy )

Ballet Instituto Candango Brasileirinhos ICA

VJ e Cacá Silva

26/07 – DOMINGO

Abertura dos Portões 14h.

Sérgio Mallandro ( Stand Up Comedy )

Banda Menino Ricco

Quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba

VJ e Cacá Silva

Serviço

Data: 24, 25 e 26 de julho

Hora: a partir das 18h (confira a programação)

Local: Taguaparque-Pistão Norte

Quanto:

Carro R$ 40 (Limite de 4 pessoas por carro)

Carro Vip Lounge R$ 150

Carro Lounge A R$ 120

Carro Lounge B R$ 100

Valores equivalentes à meia entrada.