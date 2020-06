Surf Sessions lança o projeto Surf In The House

PUBLICIDADE 

Para matar um pouco as saudades dos fãs, a banda brasiliense Surf Sessions apresenta mais uma novidade! Todas as quartas-feiras de Junho (dias 03, 10, 17 e 24), às 20h, o público poderá conhecer o Surf In The House, um programa transmitido ao vivo no canal da Banda no YouTube e no Instagram oficial, com convidados, interações com a galera, bate-papo, quadros engraçados, curiosidades e música, é claro!

Serão 4 edições, cada uma delas com um tema diferente, ou seja, será sempre um programa inédito. “Já que não podemos nos encontrar pessoalmente, tivemos a ideia desse encontro virtual na nossa casa. É uma forma de nos reunirmos com a banda e com o público, neste momento de quarentena”, conta um dos vocalistas e percussionista da banda, Renato Azambuja.

A estreia do Surf In The House acontece nesta quarta-feira, 03 de junho, às 20h, no canal oficial.

Quem quiser contribuir com o projeto ACESSE AQUI!

Sobre a banda:

Formada por Rafael Monte Rosa (guitarra e voz), Felipe Bittencourt (guitarra e voz), Renato Azambuja (percussão e voz), Jorge Bittar (teclado) e Juninho Fernandes (bateria), a banda Surf Sessions comemora uma das melhores fases na carreira.

Após três anos do último lançamento, a Surf Sessions veio com uma aposta muito forte em 2019. A banda lançou recentemente o sétimo trabalho, intitulado “Inverso”. O disco autoral conta com 10 músicas inéditas e foi gravado em Brasília e São Paulo. A produção musical foi assinada por Rodrigo Sanches, vencedor do Grammy Latino com o disco Tropix, da Céu.

O álbum completo já está disponível nas principais plataformas de streaming. Além disso, as músicas “Cedo Vão os Bons”, “Estrada do Céu” e “Desligar o Mundo”, já tem videoclipe oficial lançados no canal da banda no Youtube. Assista!

Acompanhe:

Site Oficial: www.surfsessions.com.br

Facebook: www.facebook.com/surfsessions

Twitter: www.twitter.com/surfsessionsdf

Youtube: www.youtube.com/surfsessionsmusic

Instagram: @surfsessions