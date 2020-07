“Suíte 14” e “Risca faca” são os novos lançamentos do “Arraiá 67”, do Atitude 67

PUBLICIDADE

O mês de julho está chegando ao fim, mas o Atitude 67 continua colocando lenha na fogueira desse São João com mais dois lançamentos que vão esquentar o clima deste inverno. “Suíte 14” e “Risca Faca” chegam a todos os aplicativos de música trazendo as vozes que eternizaram suas letras, Henrique e Diego e Xand Avião, abrilhantando ainda mais a versão do A67. Na próxima sexta-feira (31 de julho), às 20 horas, a banda ainda apresenta a live especial “Arraiá 67”.

As canções fazem parte do penúltimo lançamento do “Arraiá 67”, projeto especial da banda, que vem cumprindo seu papel de deixar as festas juninas mais vivas do que nunca. Nesse ritmo, o Atitude 67 já reservou a suíte 14 e preparou a banheira de espuma para todo mundo curtir muito a sua versão para o sucesso de Henrique e Diego.

“Henrique e Diego são do nosso estado vizinho, Mato Grosso, e são artistas que a gente admira muito. Não conhecemos ninguém que não tenha cantado o hit Suíte 14, que é uma música animada, divertida. Trazê-la para o nosso estilo contando com a aprovação e a participação deles, que fizeram dela um grande sucesso, foi demais”, comemora Karan, do Atitude 67.

“A ‘Suíte 14’ é uma música muito importante na nossa carreira e na nossa vida. Temos um carinho muito grande por essa canção e por tudo que alcançamos com ela. Foi um momento ímpar na nossa carreira, um divisor de águas”, explica Henrique. “Agora, poder cantar essa música com nossos amigos do Atitude 67 foi uma oportunidade maravilhosa. Estamos muito felizes com esse lançamento”, complementa Diego.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como estamos falando de Festa de São João, não poderia ficar de fora um grande representante do forró e o escolhido para esse lançamento foi ninguém menos que Xand Avião, com seu sucesso “Risca Faca”.

“Queremos levar a alegria das festas juninas para o país todo e, principalmente, para o lar das Festas de São João, o nosso Nordeste querido. Por isso, não tinha como deixar de fora o Xand, que é um ícone do forró, amado no país todo, mas que carrega toda a cultura nordestina. Estamos muito felizes por podermos contar com essa participação incrível em nosso projeto”, completa Pedrinho, do A67.

“Muito massa gravar com essa galera, todos alto astral demais e a música nem se fala… juntar pagode e forró só pode ser sucesso”, comemora Xand Avião.

O “Arraiá 67” ainda contará com mais três faixas, que serão divulgadas na próxima sexta-feira, 31 de julho. Nesse mesmo dia, a banda também fará uma live especial, a partir das 20h, direto de seu canal no YouTube. A apresentação ao vivo trará todas as faixas do Arraiá 67 e suas grandes participações, além de sucessos de carreira da banda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE