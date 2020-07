Stella Artois lança versão sem glúten

PUBLICIDADE

A Cervejaria Ambev acaba de anunciar o lançamento de Stella Artois Sem Glúten, uma cerveja criada para atender quem não abre mão de uma Stellinha gelada, mas busca opções de alimentação sem ou com teor reduzido de glúten. A nova versão tem o mesmo sabor que a Stella tradicional – a única diferença é que é livre de glúten, proteína à qual muitos consumidores apresentam algum tipo de restrição. A novidade faz parte de um processo já em andamento na Ambev para que a cervejaria possa se reinventar e se tornar cada vez mais inovadora e colaborativa em seu ecossistema.

“O consumidor quer ter cada vez mais opções de escolha e nosso papel é trazer isso, criar novas receitas”, conta Bruna Buás, Diretora de Marketing de Stella Artois no Brasil. “Com Stella Artois Sem Glúten queremos democratizar o acesso a uma cerveja sem glúten, que tem o mesmo sabor da versão tradicional. A novidade chega a toda a região Sudeste até o final do ano e, no início de 2021 poderá ser encontrada em todo o país, a um valor próximo da versão tradicional”.

“Para chegar na versão sem glúten, aplicamos uma tecnologia no processo de produção, preservando o sabor e todas as características da versão original, de modo que a bebida seja considerada um produto sem glúten de acordo com legislação brasileira”, conta Alexandre Levy, mestre cervejeiro e um dos responsáveis pela inovação. Stella Artois Sem Glúten já pode ser encontrada nos pontos de venda do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em agosto já estará em São Paulo e, ainda em 2020, chegará aos pontos de venda físicos de outras regiões do Brasil. Enquanto isso, consumidores de todo o país podem encontrá-la também online, no site www.emporiodacerveja.com.br.