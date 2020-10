Spinnin’ Records apresenta colaboração inédita entre Chemical Surf e Felipe Flora do Dashdot

PUBLICIDADE

Chemical Surf apresenta sua nova música, “Senses”, em parceria com o mais novo projeto solo de Felipe Flora, do renomado duo Dashdot, pela holandesa Spinnin’ Records. Intitulado de FFLORA, Felipe mostra um novo lado de sua carreira e sonoridade, emplacando de cara uma colaboração de peso em uma das maiores gravadoras do mundo.

Com os vocais de DCW, o novo trabalho de FFLORA traz uma proposta distinta do que os fãs do Dashdot estão acostumados. “Estou muito feliz com a oportunidade de lançar meu novo projeto com uma colaboração com meus amigos de longa data do Chemical Surf. Nos conhecemos há uns 14-15 anos, na estrada, sempre mantendo uma amizade e respeito mútuo entre nós e nossas músicas. Essa parceria era algo que, mais cedo ou mais tarde, viria a acontecer. Que ela seja a primeira de muitas”, comentou Felipe.

O duo Chemical Surf, colecionadores de hits, caíram nas graças das gravadoras internacionais devido a alta qualidade em suas produções, e “Senses” não é diferente. “Somos amigos do Felipe há mais de 15 anos, desde quando estávamos começando a carreira. Mas nunca tínhamos trabalhado em nada juntos. Era algo que sempre ficava na conversa somente. Eles nos mandou algumas idéias para a collab, e curtimos bastante o vocal da “Senses”. Então, sentimos que poderíamos contribuir com as nossas características nessa faixa. Ficamos muito felizes com o resultado final, e a partir de hoje vocês já podem conferir”, contam Lucas e Hugo.

Após os gigantes lançamentos de “Pow Pow Pow” com Kaskade, “Paranaue” com Zafrir, “Wow” com Dual Channels, e “Time” pela famosa Smash The House, com Dubdisko, os brasileiros Chemical Surf, provam mais uma vez, que estão na vanguarda da música eletrônica nacional, desafiando-se a todo tempo em produzir algo distinto e único.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não deixe de conferir “Senses”, parceria de Chemical Surf e FFLORA, o mais novo projeto de Felipe Flora do duo Dashdot, que está disponível em todas as plataformas digitais pela Spinnin’ Records.