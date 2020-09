Sonza expõe significado de mulher solteira no dicionário: ‘Prostituta, meretriz’

PUBLICIDADE

Luísa Sonza, que assumiu nesta semana estar namorando o cantor Vitão, publicou um story no Instagram neste sábado, 12, no qual expõe o print de uma busca no Google sobre o significado do termo mulher solteira.

‘Prostituta, meretriz’, indica a ferramenta que também sinaliza se tratar de nomenclaturas pejorativas. Ao compartilhar a imagem a artista escreveu: “Definição de mulher solteira segundo o Google e o Brasil”.

Ao fazer uma busca com as palavras “homem solteiro significado”, o serviço do Google apresenta as informações “que ainda não se casou” e “que sente falta, que não tem ou não recebe (algo); carente; falto” – a segunda definição é indicada como sentido figurado.

Ataques e ofensas

A artista enfrenta comentários machistas desde que ela e o humorista Whindersson Nunes anunciaram o término do casamento em abril deste ano. Eles se casaram em fevereiro de 2018.

Porém, as ofensas se intensificaram após Luísa e Vitão assumirem publicamente nesta quinta-feira, 10, que estão tendo um relacionamento.

“A minha vontade é falar um monte de coisa, só que não vale a pena (…) Nenhum dos ataques vieram de coisas que eu tenha feito, sempre foram inventadas. Então a conclusão é que não importa o que eu venha falar aqui”, comentou a cantora sobre as críticas ao anúncio do namoro. A cantora ainda acrescentou: “Eu me culpava. Quando eu entendi que não estavam nem ai para o que eu tinha para dizer ou não, eu até me libertei. Eu não acho que eu tenha que me justificar por coisas que eu nunca fiz já que nunca quiseram escutar o meu lado”.

Em junho, Sonza já tinha enfrentado uma outra onda de ataques quando passou a ser vista com Vitão. No Dia dos Namorados, 12 de junho, eles lançaram em parceria a música e o clipe Flores. No vídeo, os artistas aparecem juntos em cenas sensuais e foi alvo de muitos comentários negativos.

Anitta se revolta com significado de ‘patroa’

Na última quarta-feira, 9, Anitta também usou a ferramenta stories do Instagram para mostrar sua indignação com o significado da palavra “patroa” encontrado em um dicionário após busca no Google.

Ao fazer a busca pela palavra patroa, aparecem como significados “a mulher do patrão” ou “dona de casa”. Já buscando a mesma palavra no masculino, “patrão”, surgem significados como “proprietário ou chefe de um estabelecimento”, “empregador” ou “chefe de uma repartição pública”.

“Vocês estão prontos para ver uma coisa chocante? Vou mostrar para vocês [em sequência, Anitta mostra um print da busca]. Mano, que p*** é essa? Vá pra ‘ponte que pariu’! Patroa é o cac*** do feminino da mesma coisa que está escrito lá no patrão!”

“Dona e proprietária do cac*** que eu quiser, eu, hein? Mano do céu! Não estou acreditando que isso está no nosso dicionário, gente. Não estou acreditando!”, continuou.

COM A PALAVRA, O GOOGLE

Após publicação da reportagem, o Google entrou em contato com o Estadão para explicar como funciona o resultado de buscas com significados de palavras. “Quando as pessoas pesquisam por definições de palavras na Busca, frequentemente, elas desejam informações de maneira rápida. Por isso, trabalhamos para licenciar conteúdos de dicionários parceiros, neste caso da Oxford Languages”, informou em nota.

O Google também esclareceu que não tem “controle editorial sobre as definições fornecidas por parceiros”. No entanto, a empresa de serviços online demonstrou empatia com a indignação de Anitta: “Mas reconhecemos a preocupação neste caso e vamos transmiti-la aos responsáveis pelo conteúdo”.

Estadão Conteúdo