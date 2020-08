Sony Pictures prepara ações especiais para estreia no TikTok

PUBLICIDADE

Para comemorar o Dia do Pais neste domingo, 9 de agosto, a Sony Pictures vai estrear a sua conta na plataforma TikTok, uma das plataformas de conteúdo criativo que mais vem crescendo no mundo, sendo um dos aplicativos mais baixados do momento.

A estreia da Sony vai fazer parte da campanha #CoisaDePai, do próprio TikTok – iniciativa que vai ganhar o destaque na home da plataforma, atingindo todos os usuários.

Além disso, a conta da Sony Pictures selecionou alguns conteúdos especiais para a data, entre eles, materiais de “Bad Boys”, “Homem-Aranha: No Aranhaverso”, a franquia “Hotel Transilvânia” e conteúdos exclusivos de “Super Conectados”, próximo lançamento do estúdio com muita afinidade para o Dia dos Pais.

“A Sony tem acompanhado atentamente o crescimento do TikTok no Brasil e estávamos ansiosos para a criação do nosso perfil, mas sabíamos que a plataforma precisava de uma atenção especial, com conteúdos e produtos pensados especificamente para ela, e é isso que planejamos disponibilizar para os usuários já desde o primeiro dia do nosso perfil. Estamos sempre buscando novas e eficientes formas de comunicação com nossos consumidores, alinhados com o hábito de consumo de cinema”, afirma Camila Pacheco, diretora executiva de marketing da Sony Pictures.

Para a distribuidora, o TikTok será parte da estratégia de lançamento dos próximos títulos, tendo a mesma importância de redes sociais já usadas pelo estúdio, com o cuidado de entender os conteúdos apropriados para a audiência de cada plataforma.

A Sony ainda planeja ações especiais para lançamentos de trailers e conteúdos exclusivos para o TikTok.

“A estreia do perfil da Sony Pictures, que é nosso parceiro global, no TikTok, é de grande importância para nós. O TikTok oferece liberdade e oportunidade para que os usuários se expressem criativamente, descubram e interajam com pessoas e lugares interessantes, além de ser uma ponte cultural que conecta pessoas de diferentes origens e a entrada de um parceiro de tal porte da indústria do cinema e entretenimento está totalmente em sinergia com a nossa marca”, afirma Rodrigo Barbosa, gerente de Comunidade do TikTok.

Para manter a unidade de sua comunicação, o perfil da distribuidora é o mesmo usado em suas redes: @sonypicturesbr

