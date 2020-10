Sony Pictures divulga fotos de “Jovens Bruxas – Nova Irmandade”

PUBLICIDADE

A Sony Pictures acaba de divulgar as fotos de “Jovens Bruxas – Nova Irmandade”. A nova versão do clássico de 1996 estreia no dia 05 de novembro nos cinemas .

Assista ao trailer:

A produção é da Blumhouse, responsável por sucessos como “O Homem Invisível” e “Fragmentado” e da Red Wagon e estrelado por Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, Nicholas Galitzine e por Michelle Monaghan e David Duchovny. A direção e roteiro são de Zoe Lister-Jones.

O lançamento é mais uma opção da distribuidora em oferecer um produto inédito neste momento de retomada dos cinemas. Recentemente, a Sony Pictures também ofereceu ao mercado o terror “A Ilha da Fantasia”, que ainda estava inédito no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sinopse: Na nova versão da Blumhouse para o clássico cult Jovens Bruxas, um eclético quarteto de adolescentes aspirantes à bruxas recebem mais do que jamais esperavam ao se aprofundar no uso de seus recém descobertos poderes.