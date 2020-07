‘SONIC – O FILME’ chega aos 3 milhões de espectadores

PUBLICIDADE

‘SONIC – O Filme’ estreou em fevereiro com sucesso global e no Brasil fez 2.995 milhões de espectadores antes da pandemia, sendo a maior bilheteria e público da história de uma adaptação de game no Brasil.

O filme voltou a ser exibido durante a pandemia em cine drive-ins selecionados com qualidade e segurança para o espectador, e tem gerado bastante procura do público saudoso da experiência da tela grande. A carreira de ‘SONIC – O Filme’ neste novo formato gerou uma venda de 5 mil ingressos, ajudando o filme a atingir a marca de 3 milhões de espectadores no Brasil.

A meta foi atingida no último fim de semana quando o filme foi exibido com sucesso no Cine Drive-in CTN, da Centerplex, localizado na zona norte de São Paulo, que recebeu mais de 700 espectadores em apenas dois dias.

‘SONIC – O FILME’ é uma aventura live-action baseada na franquia mundial de vídeo game da Sega que conta a história do ouriço azul mais famoso do mundo. O longa segue as aventuras de Sonic enquanto ele tenta se adaptar à nova vida na Terra com seu novo melhor amigo humano, o policial Tom Wachowski (James Marsden). Sonic e Tom unem forças para tentar impedir que o vilão Dr. Robotnik (Jim Carrey) capture Sonic e use seus poderes para dominar a humanidade.

Dirigido por Jeff Fowler, escrito por Pat Casey e Josh Miller, e produzido por Tim Miller (Deadpool) e Neal H. Moritz (Velozes e Furiosos), além de Toby Ascher, Toru Nakahara, Takeshi Ito, Hajime Satomi, Haruki Satomi, Masanao Maeda e Nan Morales, o filme traz no elenco Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter e Ben Schwartz, como a voz do Sonic, que no Brasil é dublado por Manolo Rey.